Эти фамилии означают, что вы происходите из шляхетского рода: проверьте свою

Значение украинских фамилий / © pixabay.com

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Могли ли ваши предки принадлежать украинской шляхте, а в семье об этом сохранилась только фамилия? Такая возможность действительно существует. В Украине столетиями жили шляхетские семьи, которые имели собственные гербы, земельные владения, участвовали в военной службе и местном управлении. Часть их фамилий сохранилась до наших дней.

Историки исследуют происхождение таких семей по архивным документам, родословным и историческим реестрам. В частности, в научном труде историка Игоря Смутко «…Шляхта Перемышльской земли (XIV–XVIII вв.). Родословные» описаны десятки семей, среди которых есть фамилии, знакомые и современным украинцам.

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Фамилии, встречающиеся в истории украинской шляхты

Среди семей, чьи родословные исследовали историки, есть:

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Бандровские — один из родов, упомянутых в генеалогическом исследовании шляхты Перемышльской земли.

Баранецкие — фамилия, зафиксированная среди исторических шляхетских семей этого региона.

Бачинские — семья, историю которой исследовали в контексте шляхты.

Бережанские — принадлежат к перечню родов, представленных в генеалогическом труде.

Белинские — фамилия также встречается в исторических родословных материалах.

Боберские — одна из семей, упомянутых в исследовании.

Боярские — фамилия, зафиксированная среди шляхетских родов Перемышльской земли.

Криницкие — принадлежат к семьям, история которых описана в генеалогических материалах.

Кропивницкие — упоминаются среди исследованных шляхетских родов.

Кульчицкие — еще одна фамилия из исторического перечня шляхетских семей.

Свидетельствует ли окончание фамилии о шляхетском происхождении

Многие украинцы обращают внимание на фамилии с окончаниями «-ский», «-цкий», «-евич» и «-ович». Некоторые из них действительно встречаются в исторических документах о шляхте. Однако такие окончания не являлись исключительным признаком аристократического происхождения.

Например, фамилии на «-ский» нередко образовывались от названий населенных пунктов или местностей. А формы на «-ович» и «-евич» могли указывать на имя отца или предка. Подобные фамилии имели представители разных общественных слоев.

Поэтому определить шляхетские корни только по звучанию фамилии невозможно. Нужно установить, относились ли к конкретному шляхетскому роду именно ваши предки.

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