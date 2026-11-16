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Категория
Разное
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Эти фамилии означают, что вы происходите из шляхетского рода: проверьте свою

Проверьте, есть ли ваша фамилия среди встречающихся в истории украинской шляхты.

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Фото автора: Виктория Басанец Виктория Басанец
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Значение украинских фамилий

Значение украинских фамилий / © pixabay.com

Могли ли ваши предки принадлежать украинской шляхте, а в семье об этом сохранилась только фамилия? Такая возможность действительно существует. В Украине столетиями жили шляхетские семьи, которые имели собственные гербы, земельные владения, участвовали в военной службе и местном управлении. Часть их фамилий сохранилась до наших дней.

Историки исследуют происхождение таких семей по архивным документам, родословным и историческим реестрам. В частности, в научном труде историка Игоря Смутко «…Шляхта Перемышльской земли (XIV–XVIII вв.). Родословные» описаны десятки семей, среди которых есть фамилии, знакомые и современным украинцам.

Фамилии, встречающиеся в истории украинской шляхты

Среди семей, чьи родословные исследовали историки, есть:

  • Бандровские — один из родов, упомянутых в генеалогическом исследовании шляхты Перемышльской земли.

  • Баранецкие — фамилия, зафиксированная среди исторических шляхетских семей этого региона.

  • Бачинские — семья, историю которой исследовали в контексте шляхты.

  • Бережанские — принадлежат к перечню родов, представленных в генеалогическом труде.

  • Белинские — фамилия также встречается в исторических родословных материалах.

  • Боберские — одна из семей, упомянутых в исследовании.

  • Боярские — фамилия, зафиксированная среди шляхетских родов Перемышльской земли.

  • Криницкие — принадлежат к семьям, история которых описана в генеалогических материалах.

  • Кропивницкие — упоминаются среди исследованных шляхетских родов.

  • Кульчицкие — еще одна фамилия из исторического перечня шляхетских семей.

Свидетельствует ли окончание фамилии о шляхетском происхождении

Многие украинцы обращают внимание на фамилии с окончаниями «-ский», «-цкий», «-евич» и «-ович». Некоторые из них действительно встречаются в исторических документах о шляхте. Однако такие окончания не являлись исключительным признаком аристократического происхождения.

Например, фамилии на «-ский» нередко образовывались от названий населенных пунктов или местностей. А формы на «-ович» и «-евич» могли указывать на имя отца или предка. Подобные фамилии имели представители разных общественных слоев.

Поэтому определить шляхетские корни только по звучанию фамилии невозможно. Нужно установить, относились ли к конкретному шляхетскому роду именно ваши предки.

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