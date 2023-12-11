Эти фамилии получали самые умные: как называли самых сообразительных украинцев

Украинские фамилии действительно могут многое рассказать о своих носителях. Мы рассказывали, какие фамилии имеют "церковный след", а предки владельцев которых были казаками, военными или дворянами.

Тем, кого считали очень умными, давали соответствующие прозвища, фамилии, свидетельствовавшие о незаурядных способностях наших предков.

Языковед Юлиан Редько в своей книге "Современные украинские фамилии" отмечает, что в давние времена в Украине были определенные родовые имена, которые давали людям, которых считали очень умными.

В частности, речь идет о таких фамилиях как:

Мудрый,

Мудрык,

Мудрак,

Мудрец,

Змыслый,

Мудреевский,

Мудрецкий,

Розумнюк,

Голова,

Головач.

А еще встречается такая фамилия, как Семиразум. Наверное, ее носитель был чрезвычайно умным человеком, в семь раз умнее обычного украинца.

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