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Эти фамилии получали самые умные: как называли самых сообразительных украинцев

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
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Эти фамилии получали самые умные: как называли самых сообразительных украинцев

Фамилии, которые давали умнейшим украинцам

Фамилии, которые давали сообразительным и умным украинцам

Украинские фамилии действительно могут многое рассказать о своих носителях. Мы рассказывали, какие фамилии имеют "церковный след", а предки владельцев которых были казаками, военными или дворянами.

Тем, кого считали очень умными, давали соответствующие прозвища, фамилии, свидетельствовавшие о незаурядных способностях наших предков.

Языковед Юлиан Редько в своей книге "Современные украинские фамилии" отмечает, что в давние времена в Украине были определенные родовые имена, которые давали людям, которых считали очень умными.

В частности, речь идет о таких фамилиях как:

  • Мудрый,

  • Мудрык,

  • Мудрак,

  • Мудрец,

  • Змыслый,

  • Мудреевский,

  • Мудрецкий,

  • Розумнюк,

  • Голова,

  • Головач.

А еще встречается такая фамилия, как Семиразум. Наверное, ее носитель был чрезвычайно умным человеком, в семь раз умнее обычного украинца.

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Дата публикации
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