Эти фамилии получали самые умные: как называли самых сообразительных украинцев

Фамилии, которые давали сообразительным и умным украинцам
Украинские фамилии действительно могут многое рассказать о своих носителях. Мы рассказывали, какие фамилии имеют "церковный след", а предки владельцев которых были казаками, военными или дворянами.
Тем, кого считали очень умными, давали соответствующие прозвища, фамилии, свидетельствовавшие о незаурядных способностях наших предков.
Языковед Юлиан Редько в своей книге "Современные украинские фамилии" отмечает, что в давние времена в Украине были определенные родовые имена, которые давали людям, которых считали очень умными.
В частности, речь идет о таких фамилиях как:
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Мудрый,
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Мудрык,
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Мудрак,
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Мудрец,
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Змыслый,
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Мудреевский,
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Мудрецкий,
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Розумнюк,
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Голова,
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Головач.
А еще встречается такая фамилия, как Семиразум. Наверное, ее носитель был чрезвычайно умным человеком, в семь раз умнее обычного украинца.
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