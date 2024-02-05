Эти фамилии в древности давали самоуверенным и самовлюбленным украинцам: полный список

У украинских фамилий есть свои тайны и интересная история происхождения. Если одни фамилии давались по роду занятий или месту жительства, то другие – по чертам характера. И чаще всего такое родовое имя происходило от прозвища. Рассказываем, какие фамилии в древности получали самоуверенные и тщеславные люди, ссылаясь на информацию общества "Краєзнавець" имени Василия Ивановича Маслова в городе Прилуки.

Какие фамилии в древности давали самоуверенным и тщеславным украинцам

Божко. Так раньше называли слишком надменное и самовлюбленное лицо. На сегодняшний день около девяти тысяч украинцев являются носителями этого родового имени.

Так раньше называли слишком надменное и самовлюбленное лицо. На сегодняшний день около девяти тысяч украинцев являются носителями этого родового имени. Гергуль, Гергун, Гергуленко, Гергель, Гергелюк. Эти фамилии произошли от архаизма "гергель", что означает "гусь". Сначала это было прозвище, которое давалось хвастливому наглому человеку, которое со временем перешло в фамилию. У нескольких тысяч украинцев такие фамилии.

Эти фамилии произошли от архаизма "гергель", что означает "гусь". Сначала это было прозвище, которое давалось хвастливому наглому человеку, которое со временем перешло в фамилию. У нескольких тысяч украинцев такие фамилии. Дундук. Это прозвище до сих пор бытует в народе, а вообще так раньше называли индюка. Такая фамилия доставалась тщеславному и самоуверенному человеку. На сегодняшний день более четырехсот человек являются носителями этой фамилии.

Это прозвище до сих пор бытует в народе, а вообще так раньше называли индюка. Такая фамилия доставалась тщеславному и самоуверенному человеку. На сегодняшний день более четырехсот человек являются носителями этой фамилии. Индык, Индыченко. Так в народе называли тщеславных и самовлюбленных людей, которые ходили надутыми, как индюки. В настоящее время в Украине насчитывается несколько сотен носителей таких фамилий.

Так в народе называли тщеславных и самовлюбленных людей, которые ходили надутыми, как индюки. В настоящее время в Украине насчитывается несколько сотен носителей таких фамилий. Кокошь, Кокоша, Кокошко. Эти фамилии произошли от слова "кокошь" — петух, они принадлежали самоуверенным и самовлюбленным людям. Сегодня носителями этих разновидностей фамилий есть несколько тысяч человек.

Эти фамилии произошли от слова "кокошь" — петух, они принадлежали самоуверенным и самовлюбленным людям. Сегодня носителями этих разновидностей фамилий есть несколько тысяч человек. Коровай. Такое прозвище давали людям, которые были очень горды и самоуверенны. В настоящее время родовое имя носят более восьмисот человек.

Такое прозвище давали людям, которые были очень горды и самоуверенны. В настоящее время родовое имя носят более восьмисот человек. Нетреба, Нетребко, Нетребовский. Такие родовые имена принадлежали независимым и гордым личностям, часто говорившим, что им ничего "не надо". Сейчас такие фамилии имеют несколько тысяч украинцев.

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