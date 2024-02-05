Эти фамилии в древности давали самоуверенным и самовлюбленным украинцам: полный список

Такие фамилии давали тем, кто обладал чрезмерным чувством собственного достоинства, они распространены по всей территории Украины.
У украинских фамилий есть свои тайны и интересная история происхождения. Если одни фамилии давались по роду занятий или месту жительства, то другие – по чертам характера. И чаще всего такое родовое имя происходило от прозвища. Рассказываем, какие фамилии в древности получали самоуверенные и тщеславные люди, ссылаясь на информацию общества "Краєзнавець" имени Василия Ивановича Маслова в городе Прилуки.
Какие фамилии в древности давали самоуверенным и тщеславным украинцам
- Божко. Так раньше называли слишком надменное и самовлюбленное лицо. На сегодняшний день около девяти тысяч украинцев являются носителями этого родового имени.
- Гергуль, Гергун, Гергуленко, Гергель, Гергелюк. Эти фамилии произошли от архаизма "гергель", что означает "гусь". Сначала это было прозвище, которое давалось хвастливому наглому человеку, которое со временем перешло в фамилию. У нескольких тысяч украинцев такие фамилии.
- Дундук. Это прозвище до сих пор бытует в народе, а вообще так раньше называли индюка. Такая фамилия доставалась тщеславному и самоуверенному человеку. На сегодняшний день более четырехсот человек являются носителями этой фамилии.
- Индык, Индыченко. Так в народе называли тщеславных и самовлюбленных людей, которые ходили надутыми, как индюки. В настоящее время в Украине насчитывается несколько сотен носителей таких фамилий.
- Кокошь, Кокоша, Кокошко. Эти фамилии произошли от слова "кокошь" — петух, они принадлежали самоуверенным и самовлюбленным людям. Сегодня носителями этих разновидностей фамилий есть несколько тысяч человек.
- Коровай. Такое прозвище давали людям, которые были очень горды и самоуверенны. В настоящее время родовое имя носят более восьмисот человек.
- Нетреба, Нетребко, Нетребовский. Такие родовые имена принадлежали независимым и гордым личностям, часто говорившим, что им ничего "не надо". Сейчас такие фамилии имеют несколько тысяч украинцев.
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