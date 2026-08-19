Эти фото могут принести беду: биоэнергетики назвали опасные сюжеты

Черная кошка / © Pexels

Реклама

Эксперты в области экстрасенсорики и биоэнергетики утверждают, что некоторые обычные фотографии могут обладать негативной энергетикой и якобы способны нанести вред человеку.

Об этом пишет «Радио Трек», ссылаясь на рекомендации представителей эзотерических практик.

Реклама

В частности, биоэнергетики советуют не фотографироваться на фоне руин и заброшенных зданий. По их мнению, такие места якобы накапливают негативную энергию, которая может передаваться человеку через фотографию. Если подобные снимки уже есть, их не рекомендуется хранить в жилом помещении.

Реклама

Кроме того, эзотерики предостерегают от фотографирования людей во время сна. Они считают, что в этот момент человек якобы особенно уязвим, а фотографирование может негативно повлиять на его «биополе». Особенно категорично от такой практики не рекомендуют в отношении маленьких детей.

Отдельно специалисты по экстрасенсорике выделяют фотографии сотражением в зеркале. По их утверждениям, такие снимки могут стать своеобразным «магнитом» для конфликтов, ссор и всевозможных проблем. При этом хранить фотографии на смартфоне они считают допустимым, но не советуют их распечатывать.

Биоэнергетики не рекомендуют фотографировать покойных во время похорон. По их мнению, такие снимки якобы могут привнести в дом негативную энергетику и способствовать возникновению печальных событий.

Еще одним объектом суеверий стали черные кошки. Эзотерики утверждают, что фотографии чужих или бездомных черных кошек могут якобы навлечь неудачи. В то же время в отношении домашних питомцев этот запрет, по их словам, не действует.

Реклама

В то же время такие утверждения не имеют научного подтверждения.

Напомним, что в народных поверьях некоторые обычные бытовые вещи считаются своеобразными носителями благосостояния. Поэтому наши предки верили, что отдавать их даром не стоит, ведь вместе с предметом можно якобы «отдать» часть собственного благосостояния.

Новости партнеров

Новости партнеров