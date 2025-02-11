Эти фразы ранят детей сильнее, чем думают родители: их никогда нельзя говорить своим малышам

Воспитание детей – это не только радость, но и много трудностей, с которыми сталкиваются родители. В моменты стресса, напряжения или гнева родители могут говорить своим детям такие слова, о которых будут сожалеть. Хотя на первый взгляд они могут казаться довольно невинными. Психологи назвали наиболее разрушительные фразы для психики ребенка, о которых родителям следует забыть навсегда. Они могут крайне негативно повлиять на самооценку и эмоциональное благополучие ребенка в будущем.

Какие фразы запрещено использовать родителям при воспитании детей

"Почему ты не можешь вести себя как твой брат/сестра?" Во время раздражения родители могут сравнивать братьев и сестер между собой. Но так делать нельзя, потому что это приводит к развитию чувства неполноценности и портит отношения между детьми.

Во время раздражения родители могут сравнивать братьев и сестер между собой. Но так делать нельзя, потому что это приводит к развитию чувства неполноценности и портит отношения между детьми. "Будешь плохо себя вести, тебя заберет полиция". У ребенка до двенадцати лет не развито аналитическое мышление, малыш будет воспринимать серьезно эти угрозы и чувствовать себя незащищенным. У него разовьются страхи и фобии. Во взрослой жизни ребенок не сможет построить нормальные отношения, потому что будет бояться, что его покинут.

У ребенка до двенадцати лет не развито аналитическое мышление, малыш будет воспринимать серьезно эти угрозы и чувствовать себя незащищенным. У него разовьются страхи и фобии. Во взрослой жизни ребенок не сможет построить нормальные отношения, потому что будет бояться, что его покинут. "Ты ничего не можешь сделать правильно, у тебя руки не оттуда растут." Маленькие детки полностью доверяют своим родителям, потому что чувствуют у них сопротивление. Поэтому они считают себя такими, как о них говорят родители. Эти слова будут формировать у малышей комплекс неполноценности и страх совершить ошибку. Это во взрослой жизни будет мешать пробовать что-нибудь новое и развиваться.

Читайте также:

Настоящих и надежных друзей можно найти только так: совет великого мудреца

Подростковый возраст: как родителям пережить "вечно недовольных, вечно надутых" детей