Эти фамилии обладают большой силой и защищают от негатива: проверьте свою

В древности, чтобы защитить своих детей от бед и нечистых сил, наши предки давали им имена, которые на первый взгляд могут показаться довольно странными. Например, Некрас, Поганка, Нехорош, Крив и Мал. Наши предки считали, что нечистым силам они не понравятся, поэтому их дети будут в безопасности. Также возникли фамилии Зубр, Вовк и Ведмидь. Украинцы надеялись на силу этих больших и страшных животных, поэтому давали друг другу прозвища, потом перешедшие в родовые имена. Рассказываем, какие фамилии имеют силу, защищают от негатива и беды, ссылаясь на портал "Рідні".

Какие 3 самые популярные фамилии, защищающие от негатива

Вовк. Эта фамилия насчитывает 23 412 носителей, занимает 71 место по распространению в Украине. Больше всего людей с такой фамилией проживает в Приднепровье, популярные имена носителей родового имени – Александр и Татьяна. Больше всего людей с фамилией Волк проживает в Киеве – 1325, Львове – 1018, Харькове – 475, Днепре – 455, Кривом Роге – 377.

Эта фамилия насчитывает 23 412 носителей, занимает 71 место по распространению в Украине. Больше всего людей с такой фамилией проживает в Приднепровье, популярные имена носителей родового имени – Александр и Татьяна. Больше всего людей с фамилией Волк проживает в Киеве – 1325, Львове – 1018, Харькове – 475, Днепре – 455, Кривом Роге – 377. Ведмидь. В настоящее время в Украине проживает 1701 человек с родовым именем Ведмидь, которое занимает 2744 место по распространению. Самые популярные имена носителей этой фамилии – Елена и Николай. А чаще она встречается на Приднепровье. Больше всего людей с родовым именем Ведмидь проживает в Киеве – 147 человек, Днепре – 90, Ромнах – 62, Конотопе – 59, Запорожье – 50.

В настоящее время в Украине проживает 1701 человек с родовым именем Ведмидь, которое занимает 2744 место по распространению. Самые популярные имена носителей этой фамилии – Елена и Николай. А чаще она встречается на Приднепровье. Больше всего людей с родовым именем Ведмидь проживает в Киеве – 147 человек, Днепре – 90, Ромнах – 62, Конотопе – 59, Запорожье – 50. Зубр. В Украине эта фамилия не сохранилась, однако есть производные от нее – Зубрейчук, Зубрович, Зубрик, Зубрич, Зубро, Зубренко и другие.

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