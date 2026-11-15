Эти имена на букву «З» сейчас в тренде: как оригинально назвать мальчика или девочку

Имена для ребенка на букву «З» / © www.freepik.com/free-photo

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Имена, начинающиеся с буквы «З», звучат ярко, звонко и обладают мощной энергетикой. В этой категории соединились исконно славянские имена-обереги, греческие и библейские варианты, а также изысканные восточные и европейские имена.

Мужские имена на букву З

Мужские имена на «З» часто ассоциируются с силой характера, верностью принципам и внутренней гармонией.

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Популярные и традиционные украинские имена:

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Захар (Захария) — библейское (древнееврейское) имя, означающее «память Господня» или «тот, кто помнит Бога». В Украине это имя неизменно входит в список популярных.

Зиновий (Зеновий) — древнегреческое имя, которое переводится как «жизнь Зевса» или «богоугодный».

Зосим — происходит из древнегреческого языка и означает «жизнеспособный», «полный жизни».

Редкие, старинные славянские и иностранные имена:

Зорян — древнеславянское имя, означающее «светлый», «озаренный звездой».

Злат (Златан) — славянское имя, означающее «золотой», «драгоценный».

Звенислав — древнеславянское двуосновное имя, которое переводится как «прославляющий» или «звенящая слава».

Збигнев — западнославянское (польское) имя, означающее «тот, кто развеял гнев».

Зенон — древнегреческое имя, которое переводится как «божественный» или «подаренный Зевсом».

Зигмунд — древнегерманское имя, означающее «победоносный защитник».

Женские имена на букву З

Женские имена на букву «З» отличаются особой нежностью, мелодичностью и символикой света и красоты.

Популярные и традиционные имена:

Злата — славянское имя, которое дословно означает «золотая». Одно из самых популярных имен для девочек в Украине в последние годы.

Зоряна — украинское славянское имя, которое переводится как «утренняя заря», «звездная».

Зинаида — древнегреческое имя, означающее «рожденная Зевсом» или «божественная».

Зоя — древнегреческое имя, которое переводится как «жизнь».

Редкие, старинные и восточные имена:

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Зарина — персидское (или славянское) имя, означающее «золотая», «похожая на зарю».

Земфира — имя греческого или восточного происхождения, которое переводится как «сапфир» или «непокорная».

Зореслава — древнеславянское имя, означающее «та, что прославляет зарю».

Зульфия — восточное (арабо-персидское) имя, означающее «кудрявая» или «привлекательная».

Златаслава — редкое славянское имя, которое переводится как «золотая слава».

Зельда — европейское сокращение от имени Гризельда, означающее «серая битва» или «счастливая».

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