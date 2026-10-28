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Дата публикации
Категория
Разное
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Эти имена святых будут оберегать ребёнка: топ-5 вариантов, как назвать мальчика или девочку

Список сильных имен святых покровителей для мальчиков и девочек. Как выбрать имя по церковному календарю, значение имен и духовная защита для малыша.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Имена святых, которые будут оберегать ребенка

Имена святых, которые будут оберегать ребенка / © pexels.com

Выбор имени для ребенка — это не только дань моде или семейным традициям, но и важный духовный шаг. Издавна в украинской культуре считалось, что имя, данное в честь христианского святого, наделяет ребенка молитвенной защитой и небесным покровительством на всю жизнь.

Как обычно выбирают имя святого:

  • По дню рождения ребенка: выбирают имя того святого, память которого чтят в день появления малыша на свет.

  • По дню крещения: берут имя святого, день которого приходится на дату совершения таинства Крещения.

  • Ближайшие дни после рождения: если в сам день рождения нет подходящего имени, выбирают среди святых, которых почитают в последующие 8 или 40 дней.

Сильные имена святых покровителей для мальчиков

1. Михаил (Архангел Михаил)

Архангел Михаил — вождь небесного воинства, символ победы добра над злом. Это имя дарит мальчику крепкую духовную броню, отвагу, справедливость и защиту от любых жизненных невзгод.

2. Николай (Николай Чудотворец)

Один из самых почитаемых святых в Украине. Святой Николай считается покровителем детей, путешественников и всех, кто нуждается в помощи. Это имя наделяет ребёнка добротой, отзывчивостью и умением находить выход из самых сложных ситуаций.

3. Юрий / Георгий (Святой Юрий Победоносец)

Святой Георгий — символ чести, рыцарства и защиты слабых. Это имя наделяет мальчика лидерскими качествами, целеустремленностью и стойкостью перед лицом жизненных испытаний.

4. Иван (Святой Иоанн Креститель)

Имя с глубокими библейскими корнями, означающее «божья благодать». Святой Иоанн Креститель является примером чистоты духа и верности истине. Люди с этим именем вырастают рассудительными и честными.

5. Андрей (святой апостол Андрей Первозванный)

Покровитель украинской земли. Апостол Андрей дарует своему носителю искренность, пытливый ум, верность друзьям и глубокую внутреннюю силу.

Сильные имена святых покровительниц для девочек

Женские имена святых несут в себе энергетику любви, чистоты, мудрости и непоколебимой веры.

1. Мария (Пресвятая Богородица)

Самое величественное имя в христианском мире. Пресвятая Богородица — главная заступница и молитвенница за всех людей. Имя Мария наделяет девочку милосердием, материнской нежностью, гармонией и высокой духовной защитой.

2. Анна (Святая праведная Анна)

Святая Анна — мать Пресвятой Богородицы. Это имя переводится как «милость» или «благодать». Оно дарит девочке доброжелательность, терпение, семейное счастье и покой.

3. София (Святая София — Мудрость)

Святая София вместе со своими дочерьми Верой, Надеждой и Любовью символизирует основополагающие христианские добродетели. Имя София наделяет девочку глубоким умом, уравновешенностью, эстетическим вкусом и духовным равновесием.

4. Екатерина (Святая великомученица Екатерина)

Покровительница знаний, образования и женской судьбы. Имя означает «чистая» и придает своей обладательнице аристократизм, любознательность, уверенность в собственных силах и благородство.

5. Ольга (Святая равноапостольная княгиня Ольга)

Выдающаяся личность в истории Украины и святая покровительница государства. Имя Ольга дарит девочке мудрость, аналитический ум, сильный характер и умение управлять собственной жизнью.

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