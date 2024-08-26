Эти кальки с русского портят украинский язык: запомните и ни в коем случае не используйте

До сих пор многие украинцы используют некоторые слова, которые являются калькой с русского языка, даже не догадываясь об этом. Проверьте себя.

Редактор Ольга Васильева в своем сообщении в социальной сети Facebook подготовила список наиболее распространенных калек с русского языка, которые до сих пор засоряют наш родной соловьиный.

Вот примеры основных русских языков в украинском языке, которых следует как можно быстрее избавляться:

Виключно — тільки, самий тільки, єдино тільки.

Вірніше сказати — точніше сказати.

Відстоювати думку, позицію — обстоювати думку, позицію.

Відносно / по відношенню до / у цьому відношенні / на рахунок — щодо.

Відбитися на — позначитися на.

Виходячи з — зважаючи на, з огляду на.

Вирішити проблему, задачу — розвʼязати проблему, задачу (але виконати завдання і вирішити питання).

В цілому — загалом.

В силу — через, з огляду на.

В тому числі — зокрема, серед них.

В той же час — водночас.

В розстрочку — на виплат.

В основному — переважно.

В кінці кінців, врешті-решт — врешті, зрештою.

В залежності від — залежно від.

В дійсності — насправді.

В більшості випадків — здебільшого.

Більше того — ба більше, навіть більше.

Більша половина — більша частина, більш як половина.

Більше десяти — більш ніж десять, більш як десять, більше за десять, понад десять.

В то же время Ольга Васильева попросила комментаторов не ссылаться на словарь СУМ, где некоторые из этих калек можно встретить. По ее словам, советскими словарями следует пользоваться осторожностью и умом, отбирая лишь удельно украинские лексемы.

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