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Эти кальки с русского портят украинский язык: запомните и ни в коем случае не используйте

Эти кальки с русского портят украинский язык: запомните и ни в коем случае не используйте

Слова-кальки в украинском языке: примеры / Фото: pixabay.com

До сих пор многие украинцы используют некоторые слова, которые являются калькой с русского языка, даже не догадываясь об этом. Проверьте себя.

Редактор Ольга Васильева в своем сообщении в социальной сети Facebook подготовила список наиболее распространенных калек с русского языка, которые до сих пор засоряют наш родной соловьиный.

Вот примеры основных русских языков в украинском языке, которых следует как можно быстрее избавляться:

  • Виключно — тільки, самий тільки, єдино тільки.
  • Вірніше сказати — точніше сказати.
  • Відстоювати думку, позицію — обстоювати думку, позицію.
  • Відносно / по відношенню до / у цьому відношенні / на рахунок — щодо.
  • Відбитися на — позначитися на.
  • Виходячи з — зважаючи на, з огляду на.
  • Вирішити проблему, задачу — розвʼязати проблему, задачу (але виконати завдання і вирішити питання).
  • В цілому — загалом.
  • В силу — через, з огляду на.
  • В тому числі — зокрема, серед них.
  • В той же час — водночас.
  • В розстрочку — на виплат.
  • В основному — переважно.
  • В кінці кінців, врешті-решт — врешті, зрештою.
  • В залежності від — залежно від.
  • В дійсності — насправді.
  • В більшості випадків — здебільшого.
  • Більше того — ба більше, навіть більше.
  • Більша половина — більша частина, більш як половина.
  • Більше десяти — більш ніж десять, більш як десять, більше за десять, понад десять.

В то же время Ольга Васильева попросила комментаторов не ссылаться на словарь СУМ, где некоторые из этих калек можно встретить. По ее словам, советскими словарями следует пользоваться осторожностью и умом, отбирая лишь удельно украинские лексемы.

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