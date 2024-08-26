Эти кальки с русского портят украинский язык: запомните и ни в коем случае не используйте

До сих пор многие украинцы используют некоторые слова, которые являются калькой с русского языка, даже не догадываясь об этом. Проверьте себя.
Редактор Ольга Васильева в своем сообщении в социальной сети Facebook подготовила список наиболее распространенных калек с русского языка, которые до сих пор засоряют наш родной соловьиный.
Вот примеры основных русских языков в украинском языке, которых следует как можно быстрее избавляться:
- Виключно — тільки, самий тільки, єдино тільки.
- Вірніше сказати — точніше сказати.
- Відстоювати думку, позицію — обстоювати думку, позицію.
- Відносно / по відношенню до / у цьому відношенні / на рахунок — щодо.
- Відбитися на — позначитися на.
- Виходячи з — зважаючи на, з огляду на.
- Вирішити проблему, задачу — розвʼязати проблему, задачу (але виконати завдання і вирішити питання).
- В цілому — загалом.
- В силу — через, з огляду на.
- В тому числі — зокрема, серед них.
- В той же час — водночас.
- В розстрочку — на виплат.
- В основному — переважно.
- В кінці кінців, врешті-решт — врешті, зрештою.
- В залежності від — залежно від.
- В дійсності — насправді.
- В більшості випадків — здебільшого.
- Більше того — ба більше, навіть більше.
- Більша половина — більша частина, більш як половина.
- Більше десяти — більш ніж десять, більш як десять, більше за десять, понад десять.
В то же время Ольга Васильева попросила комментаторов не ссылаться на словарь СУМ, где некоторые из этих калек можно встретить. По ее словам, советскими словарями следует пользоваться осторожностью и умом, отбирая лишь удельно украинские лексемы.
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