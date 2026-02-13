Эти комнатные растения не завянут даже в темном углу комнаты: они прекрасно себя чувствуют без света

Неприхотливые комнатные растения / © pexels.com

Проблема заключается не только в меньшем количестве света, но и в его направленности: растение начинает расти однобоко и со временем сбрасывает нижние листья. Отлично подобранные виды посодействуют избежать этих заморочек и сохранить декоративность растения.

Сансевьерия

Сансевьерия / © Pixabay

Известное как «тещин язык» или «змеиная кожа», это растение неприхотливо и компактно благодаря жестким вертикальным листьям.

Достоинства: выдерживает перепады освещения, очищает воздух.

Уход: минимальный полив, особенно зимой, хорошо дренированная почва, редкая подкормка.

Разновидности: от компактных розеток до высоких сортов с разной окраской листвы.

Замиокулькас

Замиокулькас / © Pixabay

Так называемое «долларовое дерево» с глянцевыми темно-зелеными листьями и мясистыми стеблями.

Преимущества: накапливает воду в корневищах, адаптируется к слабому свету.

Уход: умеренный полив, легкая воздухопроницаемая почва, минимальная обрезка.

Медленный рост делает его идеальным стабильным декоративным элементом.

Драцено

Драцено / © Pixabay

Семейство растений с разными формами и размерами, некоторые виды растут стволовидно, создавая вертикальный акцент в углах.

Преимущества: толерантна к рассеянному свету, зрительно увеличивает пространство.

Уход: умеренный полив, почва слегка влажная, периодическое опрыскивание.

Разновидности: Dracaena fragrans «Massangeana» с широкими зелеными листьями и Dracaena marginata с тонкими красно-окаймленными листьями.

Аглаонема

Аглаонема / © Pixabay

Элегантное растение с декоративными узорчатыми листьями, хорошо адаптировано к слабому освещению.

Преимущества: многие сорта созданы специально для тени, листьев разного цвета и рисунка.

Уход: регулярный, умеренный полив, почва слегка влажная, высокая влажность воздуха.

Хамедорея

Хамедорея / © Фото из открытых источников

«Бамбуковая пальма» с перисто-рассеченными листьями, создает тропическую атмосферу в комнате.

Преимущества: растет при рассеянном свете, компактный и пышный.

Уход: регулярный полив, почва постоянно влажная, опрыскивание для поддержания влажности.

Особенности: нетоксична для домашних животных.