- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 132
- Время на прочтение
- 2 мин
Эти комнатные растения не завянут даже в темном углу комнаты: они прекрасно себя чувствуют без света
Угол комнаты, ограниченный двумя стенами, кажется идеальным местом для большого горшечного растения. Но на практике многие виды быстро показывают, что такие условия для них непростые.
Проблема заключается не только в меньшем количестве света, но и в его направленности: растение начинает расти однобоко и со временем сбрасывает нижние листья. Отлично подобранные виды посодействуют избежать этих заморочек и сохранить декоративность растения.
Сансевьерия
Известное как «тещин язык» или «змеиная кожа», это растение неприхотливо и компактно благодаря жестким вертикальным листьям.
Достоинства: выдерживает перепады освещения, очищает воздух.
Уход: минимальный полив, особенно зимой, хорошо дренированная почва, редкая подкормка.
Разновидности: от компактных розеток до высоких сортов с разной окраской листвы.
Замиокулькас
Так называемое «долларовое дерево» с глянцевыми темно-зелеными листьями и мясистыми стеблями.
Преимущества: накапливает воду в корневищах, адаптируется к слабому свету.
Уход: умеренный полив, легкая воздухопроницаемая почва, минимальная обрезка.
Медленный рост делает его идеальным стабильным декоративным элементом.
Драцено
Семейство растений с разными формами и размерами, некоторые виды растут стволовидно, создавая вертикальный акцент в углах.
Преимущества: толерантна к рассеянному свету, зрительно увеличивает пространство.
Уход: умеренный полив, почва слегка влажная, периодическое опрыскивание.
Разновидности: Dracaena fragrans «Massangeana» с широкими зелеными листьями и Dracaena marginata с тонкими красно-окаймленными листьями.
Аглаонема
Элегантное растение с декоративными узорчатыми листьями, хорошо адаптировано к слабому освещению.
Преимущества: многие сорта созданы специально для тени, листьев разного цвета и рисунка.
Уход: регулярный, умеренный полив, почва слегка влажная, высокая влажность воздуха.
Хамедорея
«Бамбуковая пальма» с перисто-рассеченными листьями, создает тропическую атмосферу в комнате.
Преимущества: растет при рассеянном свете, компактный и пышный.
Уход: регулярный полив, почва постоянно влажная, опрыскивание для поддержания влажности.
Особенности: нетоксична для домашних животных.