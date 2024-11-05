Эти комнатные растения забирают силы и лишают женского счастья

Проверьте, нет ли в доме этих комнатных цветов с неожиданным эффектом.

Да, комнатные цветы – это украшение нашего дома, они создают атмосферу уюта и очищают воздух. Однако эзотерики рекомендуют с осторожностью относиться к некоторым комнатным растениям, потому что они тянут энергию и лишают женского счастья.

Какие цветы вносят в личную жизнь раздор и отталкивают любовь

Кактусы. Согласно народным приметам, эти растения являются символом одиночества. Их острые колючки отталкивают любовь, а еще забирают силы и энергию. В народе говорят, что кактус может сделать свою хозяйку жесткой и неприступной.

Согласно народным приметам, эти растения являются символом одиночества. Их острые колючки отталкивают любовь, а еще забирают силы и энергию. В народе говорят, что кактус может сделать свою хозяйку жесткой и неприступной. Плющ часто используют для декорирования стен как в помещении, так и снаружи. Однако по народным приметам его не рекомендуется держать в доме, потому что он нивелирует женскую энергетику и отталкивает мужчин.

часто используют для декорирования стен как в помещении, так и снаружи. Однако по народным приметам его не рекомендуется держать в доме, потому что он нивелирует женскую энергетику и отталкивает мужчин. Монстера. Этот красивый цветок с большими листьями вызывает восхищение, однако его считают "поглотителем" сил и энергии. Эзотерики утверждают, что монстера может нарушить гармонию в семье, стать причиной раздоров и ссор. Также растение способно отвадить от молодой девушки потенциальных кавалеров.

Этот красивый цветок с большими листьями вызывает восхищение, однако его считают "поглотителем" сил и энергии. Эзотерики утверждают, что монстера может нарушить гармонию в семье, стать причиной раздоров и ссор. Также растение способно отвадить от молодой девушки потенциальных кавалеров. Спатифиллум или "женское счастье". Парадокс этого комнатного цветка состоит в том, что его считают символом женского счастья. Ведь спатифиллум помогает незамужним женщинам найти свою вторую половинку. Однако замужним женщинам не стоит держать этот цветок на своем подоконнике, потому что можно навлечь ссоры и даже разрыв.

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