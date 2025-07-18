Эти красивые старинные украинские женские имена снова в моде: как назвать дочь

Старинные украинские имена, которые снова популярны / © Pixabay

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Вот семь женских имен, которые были попурярны среди наших предков, а теперь переживают новый расцвет.

Евдокия

Часто девочку с таким интересным именем сокращенно называют Дуней. Имя имеет византийскую историю, древнегреческое происхождение и несет в себе несколько значений: “милостивая”, “несущая славу”.

Юстина (Устина)

Латинское имя, возникшее как женская версия популярного в древности мужского имени Юстин. Перевести его можно как “справедливая”. Девушки с таким интересным именем часто честны, решительны и несут в себе внутреннее достоинство.

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Параска (Параскева)

Древнегреческие корни, которые буквально можно толковать как “пятница”, “день перед праздником”. Именно такое имя носила одна из самых почитаемых религиозных святых — Параскева Пятница. Она является покровительницей торговли, рукоделия и женщин.

Стефания

Еще одно старинное греческое имя, которое в старину часто использовали наши предки. Переводится как “венец творения”. Оно произошло от мужского соответствия Степан (Стефан). Часто такие женщины амбициозны, несут в себе силу.

Квитослава

Достаточно редкое старославянское имя, которое сейчас снова приобретает популярность. Его можно толковать как “славящуюся красотой” или “цветущее величие”. Если вы ищете сильное, но и женственное имя для дочери, следует присмотреться именно к этому.

Мирослава

Это славянское имя было очень распространено во времена Киевской Руси. Оно образовалось от двух важных для украинцев понятий: мир и слава.

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Мелания

Девочку с таким старинным именем можно ласкательно называть Мелашкой или Маланкой. Происходит оно из древнегреческого языка и переводится как “черное”, “темное”. В Украине особую популярность приобрело благодаря празднику Маланки, который приходится на зиму и связан с переодеваниями, танцами и песнями перед Щедрым вечером.