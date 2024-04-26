Эти культуры уничтожат урожай: что категорически нельзя сажать возле огурцов

Чтобы огурцы выросли вкусными и сладкими, нужно знать, с какими огородными культурами их не стоит сажать.

Каждый опытный хозяин знает, что овощам нужно правильное "соседство" на огороде. Иначе это может сказаться на будущем урожае овощей. Рассказываем, с какими растениями не "дружат" огурцы, такое соседство губительно сказывается на их росте и вкусовых свойствах.

Какие растения нельзя сажать возле огурцов

Бобы. Эти растения могут заразить огурцы фузариозом, что окажет негативное влияние на формирование, рост и вкус овощей.

Эти растения могут заразить огурцы фузариозом, что окажет негативное влияние на формирование, рост и вкус овощей. Картофель. Эти культуры имеют общего вредителя – колорадских жуков, которые могут просто погубить будущий урожай обоих овощей. Также из-за картофеля на огурцах могут появляться нематоды, которые отравляют растение и оно погибает.

Эти культуры имеют общего вредителя – колорадских жуков, которые могут просто погубить будущий урожай обоих овощей. Также из-за картофеля на огурцах могут появляться нематоды, которые отравляют растение и оно погибает. Арбузы и дыни. Огурцы, дыни и арбузы относятся к одной группе растений. Их можно сажать рядом для лучшего опыления. Но нужно быть внимательными, потому что они питаются одними и теми полезными веществами. Надо, чтобы их распределение между этими культурами было равномерно.

Огурцы, дыни и арбузы относятся к одной группе растений. Их можно сажать рядом для лучшего опыления. Но нужно быть внимательными, потому что они питаются одними и теми полезными веществами. Надо, чтобы их распределение между этими культурами было равномерно. Помидоры. Томаты также не лучшие соседи для огурцов, потому что имеют одинаковую болезнь – фитофтору и вредителей, которые могут погубить обе огородные культуры.

Томаты также не лучшие соседи для огурцов, потому что имеют одинаковую болезнь – фитофтору и вредителей, которые могут погубить обе огородные культуры. Пряные травы и чеснок. Базилик, кинза и душица очень плохо влияют на рост огурцов. Эти травы способны изменить вкус плодов, сделать их горькими и невкусными. Так же влияет на огурцы и чеснок, поэтому его лучше сажать в полуметре от грядки с огурцами.

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