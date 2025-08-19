Эти культуры ни в коем случае нельзя сажать после картофеля, потому что урожая не будет вообще

Что нельзя сеять после картофеля / © Pixabay

Картофель — самый популярный овощ, растущий на каждом украинском огороде. Однако после его сбора почва теряет много питательных веществ и накапливает болезни и вредителей. Именно поэтому очень важно соблюдать правила севооборота. Если посадить после картофеля неподходящие культуры, урожая можно не дождаться.

Почему нельзя игнорировать севооборот

Картофель истощает землю, особенно забирает калий, азот и фосфор. Кроме того, в почве остаются споры грибковых болезней — фитофтороза и ризоктониоза, личинки колорадского жука и нематоды. Посадка неподходящих культур после картофеля приводит к повторному заражению и быстрой гибели растений.

Какие овощные культуры нельзя сажать после картофеля

Томаты. Они принадлежат к той же семье пасленовых, что и картофель. Обе культуры имеют общие болезни и вредителей. Если после картофеля посадить помидоры, велика вероятность, что они сразу заболеют фитофторозом.

Баклажаны — это еще один родственник картофеля. Баклажаны страдают от тех же болезней и быстро поражаются колорадским жуком.

Перец. Несмотря на любовь к солнцу и теплу, перец становится очень уязвимым после картофеля, который оставляет в земле вредителей и грибковые заболевания.

Физалис. Не такой известный, но тоже пасленовый овощ. Ситуация с ним аналогичная, высокий риск заболеваний и будет низкая урожайность.

Что лучше сажать после картофеля

После картофеля хорошо растут капуста, морковь, свекла, огурцы, бобовые культуры и зелень. Они не страдают картофельными болезнями и помогают восстановить баланс и плодородие почвы.