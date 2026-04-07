- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 167
- Время на прочтение
- 2 мин
Эти кустарники могут уничтожить ваш сад: эксперты составили список нежелательных растений
Выбирая кустарники для двора, важно учитывать не только внешний вид. Эксперты рассказали, каких растений стоит избегать.
Кустарники часто используют для озеленения двора, ведь они добавляют объема и цвета. В то же время часть популярных декоративных видов способна нанести вред — от вытеснения местных растений до воздействия на животных.
Об этом сообщило издание martha stewart.
Специалисты по садоводству отмечают: некоторые кустарники быстро распространяются, забирают ресурсы у соседних растений и нарушают естественный баланс. Именно поэтому перед высадкой советуют проверять, не входит ли выбранный вид в перечень инвазивных в конкретном регионе.
Среди таких растений — пылающий кустарник (Euonymus alatus), известный яркой осенней окраской. Его семена активно разносят птицы и другие животные, что способствует быстрому распространению. В результате он может вытеснять местные травянистые и древесные виды.
Пляжная роза (Rosa rugosa), которую высаживали для укрепления берегов, также обладает способностью агрессивно разрастаться. Она распространяется как семенами, так и корневищами, постепенно занимая территории и вытесняя местную флору.
Японский барбарис (Berberis thunbergii) привлекает яркими ягодами, однако считается инвазивным. Кроме того, он может служить средой для клещей, а его колючки затрудняют уход и контроль за растением.
Бабочковый куст (Buddleia) известен способностью привлекать насекомых, но одновременно быстро распространяется и вытесняет местные растения. Из-за сложности контроля этот вид в ряде случаев относят к вредным сорнякам.
Нандина (Nandina domestica), или «небесный бамбук», привлекает внимание декоративностью, однако ее ягоды могут быть токсичными для птиц и некоторых животных. Это создает дополнительные риски, особенно в периоды, когда другие источники пищи ограничены.
Крыжовниковые кусты (Ribes spp.), несмотря на съедобные плоды, могут переносить грибковое заболевание — ржавчину белой сосны. Это представляет угрозу для местных хвойных деревьев и может вызвать серьезные последствия для экосистемы.
Крушина (Rhamnus spp.), которую когда-то использовали как декоративное растение, сейчас считается вредным сорняком. Она формирует густые заросли, блокирующие доступ света и затрудняющие развитие других растений, а также трудно поддается удалению.
Кустовая жимолость (Lonicera maackii) активно распространяется корнями и семенами. Она вытесняет местные виды, может оголять почву и способствовать эрозии, а также влиять на растения рядом через выделение химических веществ.
Живые изгороди из бирючины (Ligustrum) часто высаживают для создания естественных изгородей. Однако некоторые виды способны быстро разрастаться, образовывать густые заросли и подавлять другие растения, нарушая баланс экосистемы.
Осенняя олива (Elaeagnus umbellata) также относится к агрессивным видам. Ее ягоды распространяют птицы и млекопитающие, что способствует быстрому расселению. Растение может менять состав почвы и затенять местную растительность.
