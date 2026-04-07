Эти кустарники могут уничтожить ваш сад: эксперты составили список нежелательных растений

Кустарники часто используют для озеленения двора, ведь они добавляют объема и цвета. В то же время часть популярных декоративных видов способна нанести вред — от вытеснения местных растений до воздействия на животных.

Специалисты по садоводству отмечают: некоторые кустарники быстро распространяются, забирают ресурсы у соседних растений и нарушают естественный баланс. Именно поэтому перед высадкой советуют проверять, не входит ли выбранный вид в перечень инвазивных в конкретном регионе.

Среди таких растений — пылающий кустарник (Euonymus alatus), известный яркой осенней окраской. Его семена активно разносят птицы и другие животные, что способствует быстрому распространению. В результате он может вытеснять местные травянистые и древесные виды.

Пляжная роза (Rosa rugosa), которую высаживали для укрепления берегов, также обладает способностью агрессивно разрастаться. Она распространяется как семенами, так и корневищами, постепенно занимая территории и вытесняя местную флору.

Японский барбарис (Berberis thunbergii) привлекает яркими ягодами, однако считается инвазивным. Кроме того, он может служить средой для клещей, а его колючки затрудняют уход и контроль за растением.

Бабочковый куст (Buddleia) известен способностью привлекать насекомых, но одновременно быстро распространяется и вытесняет местные растения. Из-за сложности контроля этот вид в ряде случаев относят к вредным сорнякам.

Нандина (Nandina domestica), или «небесный бамбук», привлекает внимание декоративностью, однако ее ягоды могут быть токсичными для птиц и некоторых животных. Это создает дополнительные риски, особенно в периоды, когда другие источники пищи ограничены.

Крыжовниковые кусты (Ribes spp.), несмотря на съедобные плоды, могут переносить грибковое заболевание — ржавчину белой сосны. Это представляет угрозу для местных хвойных деревьев и может вызвать серьезные последствия для экосистемы.

Крушина (Rhamnus spp.), которую когда-то использовали как декоративное растение, сейчас считается вредным сорняком. Она формирует густые заросли, блокирующие доступ света и затрудняющие развитие других растений, а также трудно поддается удалению.

Кустовая жимолость (Lonicera maackii) активно распространяется корнями и семенами. Она вытесняет местные виды, может оголять почву и способствовать эрозии, а также влиять на растения рядом через выделение химических веществ.

Живые изгороди из бирючины (Ligustrum) часто высаживают для создания естественных изгородей. Однако некоторые виды способны быстро разрастаться, образовывать густые заросли и подавлять другие растения, нарушая баланс экосистемы.

Осенняя олива (Elaeagnus umbellata) также относится к агрессивным видам. Ее ягоды распространяют птицы и млекопитающие, что способствует быстрому расселению. Растение может менять состав почвы и затенять местную растительность.

