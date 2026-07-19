Эти многолетники должны расти на вашей клумбе: цветут с весны до осени и не нуждаются в уходе

Какие морозостойкие многолетники долго цветут / © Freepik

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Многие владельцы приусадебных участков мечтают о клумбе, которая будет радовать яркими цветами весь сезон, но не потребует постоянного полива, подкормки или пересадки. Именно поэтому все большую популярность приобретают многолетние растения. Они могут расти на одном месте несколько лет подряд, хорошо переносят разные погодные условия и каждый год снова украшают сад. Если правильно подобрать растения, клумба будет цвести с ранней весны до поздней осени без особого ухода.

Лилейник

Лилейник считается одним из самых неприхотливых многолетников. Он легко переносит жару, кратковременную засуху и почти не болеет. Растение быстро разрастается, образуя пышные кусты с большим количеством цветоносов.

В зависимости от сорта лилейники цветут с июня по август, а разнообразие цветов позволяет создать яркие композиции.

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Ехинацея

Эхинацея не только украшает клумбу большими розовыми, белыми или пурпурными цветами, но и привлекает пчел и бабочек.

Она хорошо переносит летнюю жару, не боится солнца и способна расти даже на не слишком плодородных почвах. Цветет с июля почти до первых осенних заморозков.

Котовник

Котовник часто называют одним из лучших многолетников для ленивого сада. Его мелкие сине-фиолетовые соцветия покрывают кусты почти все лето.

После первой волны цветения достаточно слегка обрезать побеги — и растение быстро выпустит новые цветоносы.

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Тысячелистник декоративный

Современные сорта тысячелистника имеют не только белые, но и желтые, розовые, красные и оранжевые соцветия.

Растение прекрасно переносит засуху, практически не нуждается в подкормке и прекрасно чувствует себя даже на бедных почвах. Цветение продолжается с конца весны до сентября.

Рудбекия

Рудбекию легко узнать по большим золотистым цветам с темной серединкой. Именно она создает ощущение солнечного лета даже в пасмурную погоду.

Растение неприхотливое, хорошо переносит разные погодные условия и цветет до октября.

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Герань садовая

Не стоит путать ее с комнатной пеларгонией. Садовая герань быстро образует густые декоративные кустики, покрывающиеся нежными цветами разных оттенков.

После завершения цветения ее листья также остаются красивыми и декоративными, а осенью часто приобретают яркий красноватый цвет.

Очиток

В конце лета, когда большинство растений уже отцветает, клумбу начинает украшать очиток.

Его большие розовые или бордовые соцветия остаются декоративными до самых морозов, а само растение почти не нуждается в поливе.

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Астильба

Для затененных уголков сада отличным выбором станет астильба. Она образует пушистые соцветия белого, розового, сиреневого или малинового цвета.

Лучше всего растет на влажной почве и не требует сложного ухода.

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