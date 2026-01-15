ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
293
Время на прочтение
2 мин

Эти многолетники цветут с весны до глубокой осени: не нужно часто подкармливать и поливать

Какие многолетние цветы будут украшать сад целый сезон, не требуя сложного ухода, частого полива и подкормки.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Какие многолетники долго цветут

Какие многолетники долго цветут / © Pexels

Каждый садовник мечтает о цветах, которые будут радовать взгляд с первых теплых дней весны до поздней осени. Идеальным вариантом становятся многолетние растения, не требующие частого полива и регулярного внесения удобрений. Они долговечны, неприхотливы и постоянно цветут, поэтому будут украшать клумбу и сад весь сезон.

Какие многолетники цветут целый сезон: их нужно посадить в своем саду

  1. Лаванда. Растение ценится не только за нежный фиолетовый цвет и приятный аромат, но и за неприхотливость. Она прекрасно переносит жару и засуху, не требует частого полива и подкормки. Компактные кустики образуют аккуратные бордюры, а цветы привлекают полезных насекомых.

  2. Хоста — идеальное растение для затененных участков сада. Она быстро растет, образует густые кусты и украшает дорожки даже без цветения. Листья разных оттенков придают декоративности, а уход ограничивается только жидким поливом в засуху.

  3. Алисум многолетний образует плотный цветочный ковер, радующий глаз от весны до поздней осени. Мелкие ароматные цветы привлекают пчел и шмелей, а неприхотливость позволяет высаживать растение даже вдоль узких бордюров. Регулярный уход практически не требуется, только минимальный полив в засуху.

  4. Эхинацея ценится за яркие соцветия и устойчивость к погодным условиям. Она не нуждается в частом поливе и подкормке, а ее насыщенные цвета растения украсят сад даже в жаркое лето. Помимо декоративности, эхинацея также известна своими лечебными свойствами.

Дата публикации
Количество просмотров
293
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie