Эти многолетники цветут с весны до глубокой осени: не нужно часто подкармливать и поливать
Какие многолетние цветы будут украшать сад целый сезон, не требуя сложного ухода, частого полива и подкормки.
Каждый садовник мечтает о цветах, которые будут радовать взгляд с первых теплых дней весны до поздней осени. Идеальным вариантом становятся многолетние растения, не требующие частого полива и регулярного внесения удобрений. Они долговечны, неприхотливы и постоянно цветут, поэтому будут украшать клумбу и сад весь сезон.
Какие многолетники цветут целый сезон: их нужно посадить в своем саду
Лаванда. Растение ценится не только за нежный фиолетовый цвет и приятный аромат, но и за неприхотливость. Она прекрасно переносит жару и засуху, не требует частого полива и подкормки. Компактные кустики образуют аккуратные бордюры, а цветы привлекают полезных насекомых.
Хоста — идеальное растение для затененных участков сада. Она быстро растет, образует густые кусты и украшает дорожки даже без цветения. Листья разных оттенков придают декоративности, а уход ограничивается только жидким поливом в засуху.
Алисум многолетний образует плотный цветочный ковер, радующий глаз от весны до поздней осени. Мелкие ароматные цветы привлекают пчел и шмелей, а неприхотливость позволяет высаживать растение даже вдоль узких бордюров. Регулярный уход практически не требуется, только минимальный полив в засуху.
Эхинацея ценится за яркие соцветия и устойчивость к погодным условиям. Она не нуждается в частом поливе и подкормке, а ее насыщенные цвета растения украсят сад даже в жаркое лето. Помимо декоративности, эхинацея также известна своими лечебными свойствами.