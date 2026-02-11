Эти морозостойкие многолетники имеют эффектные листья и сохраняют привлекательный вид даже зимой

Какие морозостойкие многолетники

Если хочется, чтобы сад был красивым даже зимой, следует выбирать растения, которые способны выдерживать холод и сохранять декоративность в течение всего года. Некоторые многолетники не только не боятся морозов, но и поражают оттеночной палитрой — от теплых бронзовых тонов до глубоких пурпурных. Именно они создают неповторимую атмосферу красивого сада без сложного ухода и регулярных пересадок.

Гейхера

Гейхера очаровывает прежде всего своими листьями, которые способны менять оттенки в зависимости от освещения и сезона. От бронзы до пурпурного, от серебристого до темного, почти черного цвета — ее палитра позволяет создавать уникальные композиции даже в самом скромном саду. Это растение чрезвычайно устойчиво к холоду и выдерживает морозы до –35 °C, зимуя без укрытия и не требуя лишних хлопот. Гейхера любит полутень и легкие почвы, может расти на одном месте до 5 лет, сохраняя плотные кустики. Летом она выпускает стрелки с мелкими нежными цветами, похожими на колокольчики, а в композициях прекрасно сочетается с хвойниками и декоративными злаками.

Хоста

Хоста — незаменимое растение для тех, кто хочет иметь идеально ухоженный сад без лишних усилий. Она прекрасно переносит сильные морозы, не нуждается в укрытии и может не терять своей декоративности на одном месте более десяти лет. Большие листья разных оттенков зеленого, голубого или желтоватого цвета создают плотные покрывала, которые приглушают рост сорняков и сохраняют эстетику клумбы даже после завершения цветения. Хоста придает саду структуры и утонченность, а ее способность разрастаться делает ее особенно ценной для затененных зон.

Очиток

Очиток или седум — это многолетник, одинаково хорошо переносящий и летнюю жару, и зимние холода, даже если снега на участке немного. Мясистые листья, способные накапливать влагу, делают растение чрезвычайно устойчивым к засухе. Очиток отлично чувствует себя на солнце, не требует плодородных почв и может расти на одном месте до семи лет, сохраняя компактность и декоративность. Плотные соцветия держатся до поздней осени, а под снегом растение выглядит особенно эффектно.