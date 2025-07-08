Эти напитки категорически нельзя употреблять во время жары

Существуют напитки, которые не только не помогают утолить жажду, а наоборот усиливают ее / © Pixabay

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Когда температура поднимается выше +30 градусов, просто невозможно выйти из дома, не прихватив с собой бутылку воды, ведь всего за 5 минут пребывания под солнцем вы почувствуете жажду.

Только вот далеко не все напитки подходят для утоления жажды в жару.

Какие напитки не стоит выбирать во время летней жары

Сладкие газированные напитки и пакетированные соки

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Высокое содержание сахара приводит к резкому скачку глюкозы в крови. Это провоцирует выработку инсулина и усиленное выведение жидкости, вместо гидратации, вызывая усиленную жажду. метаболизма, не давая никакой пользы организму. Искусственные примеси (красители, ароматизаторы) создают дополнительную нагрузку на печень и почки, которые уже работают интенсивнее в жаркие дни. «Пустые» калории способствуют набору веса и нарушению метаболизма, не давая никакой пользы организму.

Алкогольные напитки

В жару алкоголь особенно опасен. Расширяя сосуды, алкоголь заставляет сердце работать интенсивнее, что может привести к аритмиям, повышенному давлению или даже острым состояниям у людей с сердечными болезнями.

Многие коктейли и сладкие вина содержат скрытый сахар, что еще больше обостряет дегидратацию и добавляет калории. В жару алкоголь лучше полностью исключить.

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Горячие напитки (кофе, черный чай)

Они повышают температуру тела, стимулируя потоотделение. Если не пополнять утраченную жидкость, возникает обезвоживание.

Кофеин, содержащийся в кофе и крепком чае, имеет легкий мочегонный эффект, что опять же способствует потере жидкости. Лучше же перестраховаться и ограничиться холодными травяными чаями без сахара или чистой водой.

Ранее мы писали, как пережить жару. Больше об этих способах читайте в новости.

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