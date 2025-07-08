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Эти напитки категорически нельзя употреблять во время жары
В жаркие летние дни, когда температура растет, а потоотделение усиливается, нашему организму нужно больше жидкости для поддержания водного баланса.
Когда температура поднимается выше +30 градусов, просто невозможно выйти из дома, не прихватив с собой бутылку воды, ведь всего за 5 минут пребывания под солнцем вы почувствуете жажду.
Только вот далеко не все напитки подходят для утоления жажды в жару.
Какие напитки не стоит выбирать во время летней жары
Сладкие газированные напитки и пакетированные соки
Высокое содержание сахара приводит к резкому скачку глюкозы в крови. Это провоцирует выработку инсулина и усиленное выведение жидкости, вместо гидратации, вызывая усиленную жажду. метаболизма, не давая никакой пользы организму. Искусственные примеси (красители, ароматизаторы) создают дополнительную нагрузку на печень и почки, которые уже работают интенсивнее в жаркие дни. «Пустые» калории способствуют набору веса и нарушению метаболизма, не давая никакой пользы организму.
Алкогольные напитки
В жару алкоголь особенно опасен. Расширяя сосуды, алкоголь заставляет сердце работать интенсивнее, что может привести к аритмиям, повышенному давлению или даже острым состояниям у людей с сердечными болезнями.
Многие коктейли и сладкие вина содержат скрытый сахар, что еще больше обостряет дегидратацию и добавляет калории. В жару алкоголь лучше полностью исключить.
Горячие напитки (кофе, черный чай)
Они повышают температуру тела, стимулируя потоотделение. Если не пополнять утраченную жидкость, возникает обезвоживание.
Кофеин, содержащийся в кофе и крепком чае, имеет легкий мочегонный эффект, что опять же способствует потере жидкости. Лучше же перестраховаться и ограничиться холодными травяными чаями без сахара или чистой водой.
Ранее мы писали, как пережить жару. Больше об этих способах читайте в новости.