ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
127
Время на прочтение
2 мин

Эти огурцы будут взрываться в банках: какие плоды ни в коем случае нельзя консервировать

Если неправильно выбрать овощи для консервации, можно испортить все заготовки на зиму.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Какие огурцы нельзя консервировать

Какие огурцы нельзя консервировать / © pixabay.com

Рассказываем, какие огурцы нельзя консервировать, они не будут храниться и будут взрываться в банках. Об этом пишет ресурс VSN.

Какие огурцы нельзя консервировать: сорта, которые могут испортить заготовки

  • Перезрелые огурцы обычно имеют толстую кожуру, много семян и избыточное количество влаги. Такие плоды легко поддаются брожению, а это прямая угроза для герметичных банок.

  • Поврежденные и мягкие огурцы. Трещины, вмятины, мягкие пятна — это идеальные условия для размножения бактерий. Если положить такие овощи в банки, есть большая вероятность, что начнется гниение, которое испортит всю консервацию и создаст избыточное давление.

  • Слишком большие огурцы. Овощи гигантских размеров нередко имеют водянистую мякоть и неравномерно прогреваются при термической обработке. Это приводит к быстрой порче всех овощей в банке.

  • Горькие сорта. Огурцы с горечью после термической обработки лишь усиливают свой неприятный вкус. Кроме того, горечь иногда сигнализирует о наличии веществ, плохо взаимодействующих с маринадом.

  • Плоды, которые долго сохранялись. Овощи, пролежавшие несколько дней перед закруткой, теряют свою хрусткость и могут стать источником микробов. Особенно опасны переохлажденные и увядшие огурцы.

  • Гибриды с тонкой кожурой. Плоды таких сортов имеют нежную кожуру, которая размягчается в маринаде. Поэтому огурцы становятся мягкими и теряют свою форму.

  • Салатный сорт. Огурцы, предназначенные для употребления в свежем виде, не держат форму после термической обработки. Они становятся водянистыми и теряют свой вкус.

Какие огурцы самые лучшие для консервации: полезные советы

  • Свежие плотные плоды размером до 10 сантиметров.

  • Кожа должна быть тонкой, а семена — маленькими.

  • Собирайте огурцы с утра, тогда они будут более хрустящими.

  • Замочите овощи в холодной воде на 3 часа до консервации, это улучшит их текстуру.

  • Обязательно стерилизуйте банки и крышки.

  • Добавляйте соль, уксус и специи по рецепту, чтобы не взрывались банки.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie