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Эти огурцы будут взрываться в банках: какие плоды ни в коем случае нельзя консервировать
Если неправильно выбрать овощи для консервации, можно испортить все заготовки на зиму.
Рассказываем, какие огурцы нельзя консервировать, они не будут храниться и будут взрываться в банках. Об этом пишет ресурс VSN.
Какие огурцы нельзя консервировать: сорта, которые могут испортить заготовки
Перезрелые огурцы обычно имеют толстую кожуру, много семян и избыточное количество влаги. Такие плоды легко поддаются брожению, а это прямая угроза для герметичных банок.
Поврежденные и мягкие огурцы. Трещины, вмятины, мягкие пятна — это идеальные условия для размножения бактерий. Если положить такие овощи в банки, есть большая вероятность, что начнется гниение, которое испортит всю консервацию и создаст избыточное давление.
Слишком большие огурцы. Овощи гигантских размеров нередко имеют водянистую мякоть и неравномерно прогреваются при термической обработке. Это приводит к быстрой порче всех овощей в банке.
Горькие сорта. Огурцы с горечью после термической обработки лишь усиливают свой неприятный вкус. Кроме того, горечь иногда сигнализирует о наличии веществ, плохо взаимодействующих с маринадом.
Плоды, которые долго сохранялись. Овощи, пролежавшие несколько дней перед закруткой, теряют свою хрусткость и могут стать источником микробов. Особенно опасны переохлажденные и увядшие огурцы.
Гибриды с тонкой кожурой. Плоды таких сортов имеют нежную кожуру, которая размягчается в маринаде. Поэтому огурцы становятся мягкими и теряют свою форму.
Салатный сорт. Огурцы, предназначенные для употребления в свежем виде, не держат форму после термической обработки. Они становятся водянистыми и теряют свой вкус.
Какие огурцы самые лучшие для консервации: полезные советы
Свежие плотные плоды размером до 10 сантиметров.
Кожа должна быть тонкой, а семена — маленькими.
Собирайте огурцы с утра, тогда они будут более хрустящими.
Замочите овощи в холодной воде на 3 часа до консервации, это улучшит их текстуру.
Обязательно стерилизуйте банки и крышки.
Добавляйте соль, уксус и специи по рецепту, чтобы не взрывались банки.