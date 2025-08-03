Эти огурцы будут взрываться в банках: какие плоды ни в коем случае нельзя консервировать

Рассказываем, какие огурцы нельзя консервировать, они не будут храниться и будут взрываться в банках. Об этом пишет ресурс VSN.

Перезрелые огурцы обычно имеют толстую кожуру, много семян и избыточное количество влаги. Такие плоды легко поддаются брожению, а это прямая угроза для герметичных банок.

Поврежденные и мягкие огурцы. Трещины, вмятины, мягкие пятна — это идеальные условия для размножения бактерий. Если положить такие овощи в банки, есть большая вероятность, что начнется гниение, которое испортит всю консервацию и создаст избыточное давление.

Слишком большие огурцы. Овощи гигантских размеров нередко имеют водянистую мякоть и неравномерно прогреваются при термической обработке. Это приводит к быстрой порче всех овощей в банке.

Горькие сорта. Огурцы с горечью после термической обработки лишь усиливают свой неприятный вкус. Кроме того, горечь иногда сигнализирует о наличии веществ, плохо взаимодействующих с маринадом.

Плоды, которые долго сохранялись. Овощи, пролежавшие несколько дней перед закруткой, теряют свою хрусткость и могут стать источником микробов. Особенно опасны переохлажденные и увядшие огурцы.

Гибриды с тонкой кожурой. Плоды таких сортов имеют нежную кожуру, которая размягчается в маринаде. Поэтому огурцы становятся мягкими и теряют свою форму.