Эти окончания фамилий указывают на то, что ваш род происходит от коренных украинцев

Некоторые считают, что родовые имена с суффиксом "-ский" имеют польское происхождение, но это не так, они общие для многих народов, которые являются потомками славянских племен.

Украинские фамилии несут в себе множество тайн многих поколений. Обычно люди получали свои фамилии по роду деятельности, месту жительства, внешним чертам или социальному статусу. А по некоторым окончаниям таких родовых имен можно узнать, были ли ваши предки коренными украинцами. Рассказываем, какие фамилии указывают на чисто украинское происхождение рода.

Какие фамилии означают, что род происходит от коренных украинцев

Фамилии с суффиксом "-енко". Коренными украинцами можно считать владельцев фамилий, имеющих такой суффикс. Эти родовые имена на сегодняшний день одни из самых популярных, больше всего их в Черниговской области. Это такие:

Коваленко;

Бондаренко;

Шевченко;

Тимченко;

Ткаченко и другие.

Фамилии с суффиксом "-ук"("-юк"). Носители этих фамилий проживают по всей территории Украины, и больше всего их на Волыни – до 30%. Например:

Марчук;

Дмитрук;

Кравчук;

Сапонюк.

Фамилии с суффиксами "-цкий", "-ский" и "-жский". Некоторые могут считать, что такие родовые имена имеют польское происхождение, но это не так. Они общие для многих народов, которые являются потомками славянских племен. Это такие:

Миргородский;

Дунаевский;

Хорольский;

Никольский;

Нежинский;

Уманский;

Шпольский.

Именные фамилии. Это также коренные украинские родовые имена, у которых интересное происхождение. Их давали своим детям, чтобы уберечь от беды или передать силу природы. Чаще всего эти фамилии встречаются на Закарпатье или Полтавщине. Например:

Осика;

Дуб;

Вовк;

Гром;

Колода и т.д.

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