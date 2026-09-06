Эти ошибки приводят к гниению картофеля: что делать, чтобы клубни сохранились до весны

Как правильно хранить картофель / © www.freepik.com/free-photo

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Собрать хороший урожай картофеля — только половина дела. Не менее важно правильно подготовить клубни к хранению, ведь даже здоровый картофель может начать гнить уже через несколько недель после закладки в погреб. Чаще всего причиной становятся влага, недостаточная вентиляция, резкие перепады температуры и неправильная подготовка урожая.

Не закладывайте на хранение поврежденный картофель

Одна из самых распространенных ошибок — засыпать все клубни в одно место, не перебрав их после выкапывания. Картофеля с порезами, трещинами, вмятинами, следами болезней или гнилью лучше сразу отложить.

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Поврежденный клубень быстрее теряет защитные свойства, а инфекция может распространиться на соседний картофель. Особенно опасно оставлять в общей куче даже одну явно гнилую картофелину.

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Не спешите сразу прятать урожай в погреб

После уборки картофель желательно оставить на время в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. За этот период кожура подсыхает, а небольшие повреждения могут зарубцевать.

В то же время не стоит оставлять клубни надолго под прямым солнцем. Зеленение картофеля свидетельствует о накоплении соланина, поэтому зеленые клубни не используют в пищу.

Главный враг — чрезмерная влажность

Если в помещении сыро, картофель быстро начинает портиться. На поверхности клубней может скапливаться конденсат, создавая благоприятные условия для развития грибковых и бактериальных болезней.

Для длительного хранения картофеля нужно прохладное, темное и хорошо вентилируемое помещение. Примерно оптимальной считается температура около 4-7 °C, хотя точные условия зависят от сорта и назначения картофеля.

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Не стоит ставить ящики непосредственно на холодный бетонный пол. Лучше использовать поддоны или деревянные решетки, чтобы воздух мог циркулировать снизу.

Не создавайте огромную плотную кучу

Картофель во время хранения продолжает дышать и выделять тепло и влагу. Если насыпать ее очень толстым слоем и перекрыть доступ воздуха, внутри кучи могут возникать неблагоприятные условия, а гниль будет распространяться быстрее.

Для погреба лучше использовать ящики, сетки или закрома с нормальной вентиляцией. Периодически урожай нужно осматривать и без сожаления убирать клубни, которые начали портиться.

Темнота также имеет значение

Картошку нельзя хранить на свете. Под его влиянием клубни зеленеют и скапливают соланин. Поэтому, даже если в помещении благоприятная температура, оно должно быть темным.

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Еще одна ошибка — хранить картофель вместе с овощами и фруктами без учета их особенностей. К примеру, яблоки выделяют этилен, который может влиять на состояние картофеля, поэтому их не следует хранить вместе.

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