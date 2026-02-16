- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 138
- Время на прочтение
- 2 мин
Эти ошибки в макияже добавляют вам 5–10 лет: проверьте, не делаете ли их каждый день
Макияж способен освежить лицо, подчеркнуть ухоженность и создать легкий лифтинг-эффект. Но только при условии, что техника нанесения соответствует возрастным изменениям кожи.
Неудачно подобранные текстуры, переизбыток пудры или слишком графические линии могут добавить 5–10 лет даже молодым женщинам. Рассказываем, какие ошибки в макияже чаще всего совершают в разном возрасте и как выглядеть моложе без эффекта «маски».
20+ лет: когда макияж «перегружает» молодость
В этом возрасте кожа обычно имеет природное сияние, поэтому избыток косметики только перекрывает ее свежесть. Плотный контуринг, черные брови с резкими линиями, массивные накладные ресницы и многослойные текстуры делают образ тяжелым.
Что работает лучше:
легкое тональное основание или ВВ-крем;
природно оформленные брови;
один акцент — либо глаза, либо губы;
минимализм вместо многослойности.
30+ лет: ошибка плотной матовости
После 30 лет появляются первые признаки усталости, и многие пытаются скрыть их плотной пудрой или выраженным контурингом. В результате кожа выглядит более сухой, а текстура — более заметной.
Как сделать макияж после 30 омолаживающих:
выбирать легкие сияющие тональные средства;
наносить кремовые румяна на верхнюю часть скул (эффект лифтинга);
заменить четкую подводку мягко растушеванными тенями;
использовать блеск или сатиновую помаду вместо глухоматовой.
40+ лет: осторожно с подводкой и плотными текстурами
После 40 плотные тональные средства и сухие текстуры могут забиваться в морщинки, подчеркивая рельеф кожи. Подвод нижнего века или обведение глаз по кругу визуально сужает взгляд.
Чтобы макияж не прибавлял лет:
выбирайте легкое основание с естественным сиянием;
подчеркивайте только верхний ряд ресниц;
придавайте бровям естественной густоты без резкой графики;
избегайте избыточного количества пудры.
50+ лет: увлажнение — ключ к младшему виду
После 50 лет кожа теряет влажность и плотность. Сухие текстуры, темный бронзер и большое количество пудры делают лицо тусклым.
Лучший макияж после 50:
увлажняющие тональные кремы;
кремовые румяна вместо сухих;
минимум хайлайтера для мягкого свечения;
тёплые оттенки сатиновых или глянцевых помад.
60+ лет: легкость вместо плотности
Главная ошибка — многослойность. Плотные покрытия подчеркивают текстуру кожи и прибавляют возраст.
Оптимальный вариант:
легкий тонировочный или CC-крем;
сдержанный макияж глаз с фокусом на верхних ресницах;
увлажняющие помады нейтрально-розовых или коралловых оттенков;
отказ от матовых финишей.
70+ лет и старше: принцип «меньше — лучше»
В этом возрасте макияж должен подчеркивать ухоженность, а не пытаться скрыть естественные изменения. Избыток косметики тяготит черты лица.
Что выбрать:
легкие увлажняющие тональные средства;
минимум туши;
мягкие оттенки помады с щекотливым сиянием;
максимально естественный финиш.
Макияж должен подчеркивать, а не маскировать. Адаптируйте текстуры к состоянию кожи, делайте один выразительный акцент и не перегружайте лицо слоями косметики. Именно легкость, сияние и грамотная техника помогают выглядеть моложе без радикальных перемен.