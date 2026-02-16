ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Эти ошибки в макияже добавляют вам 5–10 лет: проверьте, не делаете ли их каждый день

Макияж способен освежить лицо, подчеркнуть ухоженность и создать легкий лифтинг-эффект. Но только при условии, что техника нанесения соответствует возрастным изменениям кожи.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Прилагающий макияж лет: ошибки

Прилагающий макияж лет: ошибки / © Фото из открытых источников

Неудачно подобранные текстуры, переизбыток пудры или слишком графические линии могут добавить 5–10 лет даже молодым женщинам. Рассказываем, какие ошибки в макияже чаще всего совершают в разном возрасте и как выглядеть моложе без эффекта «маски».

20+ лет: когда макияж «перегружает» молодость

В этом возрасте кожа обычно имеет природное сияние, поэтому избыток косметики только перекрывает ее свежесть. Плотный контуринг, черные брови с резкими линиями, массивные накладные ресницы и многослойные текстуры делают образ тяжелым.

Что работает лучше:

  • легкое тональное основание или ВВ-крем;

  • природно оформленные брови;

  • один акцент — либо глаза, либо губы;

  • минимализм вместо многослойности.

30+ лет: ошибка плотной матовости

После 30 лет появляются первые признаки усталости, и многие пытаются скрыть их плотной пудрой или выраженным контурингом. В результате кожа выглядит более сухой, а текстура — более заметной.

Как сделать макияж после 30 омолаживающих:

  • выбирать легкие сияющие тональные средства;

  • наносить кремовые румяна на верхнюю часть скул (эффект лифтинга);

  • заменить четкую подводку мягко растушеванными тенями;

  • использовать блеск или сатиновую помаду вместо глухоматовой.

40+ лет: осторожно с подводкой и плотными текстурами

После 40 плотные тональные средства и сухие текстуры могут забиваться в морщинки, подчеркивая рельеф кожи. Подвод нижнего века или обведение глаз по кругу визуально сужает взгляд.

Чтобы макияж не прибавлял лет:

  • выбирайте легкое основание с естественным сиянием;

  • подчеркивайте только верхний ряд ресниц;

  • придавайте бровям естественной густоты без резкой графики;

  • избегайте избыточного количества пудры.

50+ лет: увлажнение — ключ к младшему виду

После 50 лет кожа теряет влажность и плотность. Сухие текстуры, темный бронзер и большое количество пудры делают лицо тусклым.

Лучший макияж после 50:

  • увлажняющие тональные кремы;

  • кремовые румяна вместо сухих;

  • минимум хайлайтера для мягкого свечения;

  • тёплые оттенки сатиновых или глянцевых помад.

60+ лет: легкость вместо плотности

Главная ошибка — многослойность. Плотные покрытия подчеркивают текстуру кожи и прибавляют возраст.

Оптимальный вариант:

  • легкий тонировочный или CC-крем;

  • сдержанный макияж глаз с фокусом на верхних ресницах;

  • увлажняющие помады нейтрально-розовых или коралловых оттенков;

  • отказ от матовых финишей.

70+ лет и старше: принцип «меньше — лучше»

В этом возрасте макияж должен подчеркивать ухоженность, а не пытаться скрыть естественные изменения. Избыток косметики тяготит черты лица.

Что выбрать:

  • легкие увлажняющие тональные средства;

  • минимум туши;

  • мягкие оттенки помады с щекотливым сиянием;

  • максимально естественный финиш.

Макияж должен подчеркивать, а не маскировать. Адаптируйте текстуры к состоянию кожи, делайте один выразительный акцент и не перегружайте лицо слоями косметики. Именно легкость, сияние и грамотная техника помогают выглядеть моложе без радикальных перемен.

