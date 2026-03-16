Ошибки во время стирки

Одной из наиболее распространенных ошибок в использовании стиральной машины является стирка той одежды, которая вообще не предназначена для этого. Прежде всего, речь идет об одежде с декоративными элементами — кружевом, пайетками, бахромой или другими украшениями. При высоких температурах клей, которым эти детали закреплены, растворяется, а жесткие предметы могут запросто поцарапать стекло люка или сам барабан.

Также будьте осторожны с классическими костюмами или галстуками. В стиральной машинке такие вещи могут быстро потерять форму, сильно сесть. Похожа ситуация с купальниками. Чаще всего в них деформируется внутренняя подложка, когда барабан стиральной машины быстро вращается.

Существуют и определенные материалы, которые не любят машинную стирку. Среди них следует выделить замшу, кожу, мех, вискозу и бархат. Лучше такие изделия отдавать в химчистку, где их профессионально очистят. Также не следует стирать в машинке подушки из пенополиуретана, потому что они там быстро рвутся.

Отдельно эксперты отмечают запрет стирки рабочей одежды с огнестойкой пропиткой, потому что она способна смыть защитный слой, из-за чего вещи потеряют свои свойства.

Особую опасность для стиральной машины несут игрушки и большие тяжелые вещи. Они могут нарушить баланс барабана во время отжима, создавая сильную нагрузку на весь механизм.

Помните, что нужно всегда проверять карманы перед стиркой, ведь украшения, ключи и монеты могут повредить барабан, стекло люка, попасть в сливную систему, приводя к поломке техники.