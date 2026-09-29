Эти пакеты есть почти на каждой кухне: почему от них советуют отказаться и чем заменить

Чем опасны пластиковые пакеты / © pexels.com

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Однако все большее внимание привлекает вопрос микропластика и его попадания в пищу. В Hunker рассказали, чем заменить пластиковые пакеты и какие варианты лучше подходят для хранения продуктов.

Что не так с пакетами с застежкой

Проблема связана не только с количеством пластиковых отходов. Исследователи обращают внимание на микро- и нанопластику, который может отделяться от пластиковых изделий во время их использования.

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Особенно интересной оказалась сама застежка обычного zip-пакета. Когда мы открываем и закрываем его, две пластиковые части застежки трутся друг о друга.

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В исследовании, опубликованном в 2024 году в журнале Nano Express, ученые изучали пакеты для хранения пищи с застежкой с помощью электронной микроскопии и романовской спектроскопии.

Они обнаружили, что при открывании и закрывании на пластиковой поверхности возникают царапины и деформации, а от застежки могут отделяться микро- и наночастицы пластика. По оценке исследователей, одно открывание и закрытие могло высвобождать около 5 (±3) таких частиц на каждый миллиметр длины застежки.

Авторы одновременно отмечали ограничения эксперимента: количество частиц может зависеть от материала пакета, его возраста и способа использования.

Особого внимания требует нагревание пищи в пластике

Еще одна привычка, которую следует избегать, — нагревание продуктов в пластиковой упаковке, если производитель прямо не отметил, что она для этого предназначена.

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Исследование пластиковых контейнеров и многоразовых пакетов для еды показало, что при нагревании в микроволновке они могут выделять значительно больше микро- и нанопластика, чем при хранении при комнатной температуре или в холодильнике.

Поэтому для разогрева пищи лучше использовать посуду, предназначенную именно для высоких температур.

Чем заменить пластиковые пакеты для хранения продуктов

Полностью менять все кухонные принадлежности за один день не нужно. Пластиковые пакеты можно постепенно заменять многократными вариантами.

Одной из альтернатив являются многоразовые силиконовые пакеты. Они выполняют примерно ту же функцию, что и пакеты с застежкой, но рассчитаны на многократное использование. Перед замораживанием или нагреванием следует проверять маркировку конкретного изделия и рекомендации производителя.

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Для готовых блюд, нарезанных овощей, круп и других продуктов удобно использовать стеклянные контейнеры и банки. Не обязательно даже покупать новые: для сухих продуктов можно использовать стеклянные банки из-под соусов или других продуктов, если они не повреждены и хорошо вымыты.

Еще один долговечный вариант — контейнеры из нержавеющей стали. Они отлично подходят для перекусов и товаров, которые необходимо взять с собой.

А для хлеба, сыра, фруктов или бутербродов могут пригодиться вощеные салфетки. Они приобретают нужную форму от тепла рук и могут использоваться многократно в соответствии с рекомендациями производителя.

Главное — не пытаться избавиться от всего пластика на кухне за один день. Если старый пакет отслужил свое, в следующий раз его можно заменить многократной альтернативой. Так новая привычка не потребует больших одноразовых затрат.

FAQ

Можно ли хранить продукты в пластиковых пакетах?

Пластиковые пакеты, которые производитель назначил для контакта с продуктами питания, можно использовать в соответствии с инструкцией. Однако исследования показывают, что механическое трение и особенно нагревание некоторых пластиковых изделий могут способствовать выделению микро- и нанопластика. Поэтому не стоит нагревать еду в пакете, если производитель прямо не разрешает такого использования. Для регулярного хранения продуктов можно выбрать стеклянные или металлические контейнеры или многоразовые силиконовые пакеты.

Чем заменить пластиковые пакеты для хранения продуктов?

Вместо одноразовых пластиковых пакетов можно использовать стеклянные банки и контейнеры, посуду из нержавеющей стали, многоразовые силиконовые пакеты и вощеные салфетки. Выбор зависит от продукта: контейнеры удобны для готовой пищи, силиконовые пакеты — для перекусов и замораживания, а вощеные салфетки — для хлеба, творога и некоторых овощей и фруктов.

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