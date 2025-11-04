Эти плоды лучше не трогать: почему не стоит собирать яблоки осенью

Яблоки / © unsplash.com

В ноябре природоохранники призывают садоводов не убирать с деревьев и земли опавшие или перезрелые яблоки и груши. Такие плоды становятся важным источником пищи для диких птиц в холодное время года.

Об этом сообщило издание Express.

Как объясняют экологи, зимой многие птицы сталкиваются с недостатком семян, насекомых и ягод. Поэтому оставленные в саду фрукты могут помочь им пережить период, когда земля покрыта снегом, а источники пищи ограничены. Особенно ценными такие корма являются для дроздов, черных дроздов, синиц и воробьев.

Кроме фруктов, специалисты советуют подкармливать птиц смесью семян, арахисом, мучными червями или небольшими кусочками вареных круп. Однако делать это следует осторожно: остатки пищи не должны портиться, ведь испорченные продукты могут вызвать распространение болезней среди птиц.

Также важно поддерживать чистоту кормушек и птичьих столиков. Их рекомендуют очищать еженедельно и дезинфицировать, а емкости с водой — промывать ежедневно. Это помогает избежать накопления бактерий и помета.

По словам природоохранных организаций, даже простые действия, такие как оставление нескольких яблок в саду, могут иметь значение для поддержки местных популяций птиц, которые из-за изменения климата и сокращения среды обитания все чаще сталкиваются с трудностями в поиске пищи зимой.

