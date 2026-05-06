Эти помидоры не боятся фитофторы и не требуют ежедневного ухода: три сорта для щедрого урожая

Помидоры / © Freepik

Вырастить хороший урожай томатов можно даже без постоянного ухода. Некоторые сорта помидоров хорошо переносят неблагоприятные условия, реже болеют фитофторозом и хорошо плодоносят.

Об этом рассказал селекционер Николай Завальный, пишет Gazeta.ua.

Одним из самых неприхотливых сортов он назвал «Микадо розовый». Это среднеспелые томаты невысокого роста со сладкими плодами, которые хорошо подходят для салатов и томатного сока.

Среди популярных сортов также — «Воловье сердце». Такие помидоры вырастают крупными и сочными, а вес плодов может достигать 300-500 граммов. Сорт дает хороший урожай даже на бедной почве и не требует сложного ухода, однако чувствителен к резким перепадам температуры.

Еще один выносливый сорт — «Де Барао ранний». Плоды имеют сливообразную форму и подходят как для салатов, так и для засолки или приготовления сока. Томаты формируют мощную корневую систему, хотя нуждаются в регулярном поливе.

Чтобы защитить рассаду от фитофтороза, перед высадкой в открытый грунт садоводам советуют обработать растения 1-процентным раствором бордоской жидкости. Ее можно приобрести готовой или приготовить самостоятельно из медного купороса и гашеной извести.

Опрыскивать помидоры рекомендуют вечером и только при сухой погоде. В то же время все эти сорта нуждаются в регулярном поливе, но без чрезмерного переувлажнения.

