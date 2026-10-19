Эти популярные стрижки прибавляют возраст: стилисты не рекомендуют их делать женщинам за 50

Удачно подобранная стрижка способна освежить лицо, подчеркнуть скулы и сделать образ более современным без радикальных изменений. В то же время некоторые привычные прически могут визуально отягощать черты, акцентировать внимание на морщинах или лишать волосы желаемого объема. Особенно это заметно после 50 лет, когда меняются густота, текстура и естественный блеск волос. Рассказываем, какие популярные стрижки следует оставить в прошлом и на что лучше обратить внимание.

Слишком короткие волосы без формы. Короткая стрижка может выглядеть очень стильно, но равномерно укороченные волосы без текстуры и объема иногда делают образ более строгим. Особенно, если прическа не учитывает форму лица и направление роста волос. Альтернатива — текстурированный пикси или короткий боб с мягкими прядями у лица.

Длинные волосы с ровным срезом. Длина сама по себе не прибавляет возраст, однако тонкие волосы с прямым тяжелым срезом могут казаться менее объемными, особенно на кончиках. Чтобы прическа выглядела воздушно и динамично, можно добавить деликатные слои или оформить пряди у лица. Важно сохранить достаточную густоту кончиков, а не чрезмерно филировать волосы.

Густая прямая челка. Плотная челка до бровей может визуально укорачивать лицо и привлекать внимание к зоне вокруг глаз. На тонких или жидких волосах она также иногда имеет тяжелый вид. Идеальный вариант — удлиненная челка-бабочка или косая челка, которая плавно переходит в основную длину.

Ровный боб без объема. Классический боб остается актуальным, но его неудачная форма может подчеркивать тяжелую линию нижней челюсти или делать форму прически плоской. Особенно если волосы лишены естественного объема. Чтобы освежить образ, следует рассмотреть мягкий боб с легкой градуировкой или удлиненные передние пряди.

Слишком мелкие тугие кудри. Сама вьющаяся текстура не делает женщину старше. Однако плотные завитки одинаковой длины, заключенные в жесткую округлую форму, могут зрительно утяжелять прическу. Более современный вид имеют естественные волны, подвижные локоны и стрижки, учитывающие направление завитка.