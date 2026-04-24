Эти предметы категорически запрещено протирать дезинфицирующими салфетками

Влажные салфетки стали незаменимыми помощниками в быстрой уборке. Но это может испортить дорогую мебель и даже навредить детям из-за агрессивных компонентов.

Об этом пишет The Spruce.

«Большинство дезинфицирующих салфеток содержат агрессивные синтетические химические вещества, которые могут повредить и обесцвечивать определенные поверхности и материалы в вашем доме», — объясняют эксперты.

Какие поверхности нельзя протирать дезинфицирующими салфетками

Виниловые поверхности

Эти салфетки не подходят для виниловых поверхностей. Они могут привести к изменению цвета, выцветанию или разрушению материала со временем.

Детские игрушки

Может показаться вполне логичным быстро протереть игрушки ребенка дезинфицирующей салфеткой, чтобы он мог сразу же продолжить игру. Однако важно помнить, что малыши часто любят брать игрушки в рот, и вам следует позаботиться о том, чтобы они не вдыхали химические вещества, содержащиеся в средствах, которыми вы пользуетесь.

Миски для домашних животных

Посуду для животных также не следует протирать такими салфетками. Химические вещества, содержащиеся в дезинфицирующих салфетках, могут вызвать проблему со здоровьем у любимцев.

Кожаная или замшевая обувь и мебель

Изделия из кожи или замши особенно чувствительны к химическим средствам, поэтому вы можете нанести больше вреда, чем пользы. Поэтому лучше использовать специальное средство для кожи или замши.

Деревянные поверхности

Дерево является деликатным материалом, который может деформироваться или высыхать, если для его чистки использовать неправильные средства.

Электронные экраны

Очищение экранов, таких как телевизоров, смартфонов, планшетов и ноутбуков, дезинфицирующими салфетками может привести к снятию антибликового и олеофобного покрытия с экранов, что приведет к их постоянному повреждению.

Предметы для приготовления пищи

Для чистки таких предметов, как разделочные доски, ножи и посуда, всегда используйте горячую мыльную воду.

