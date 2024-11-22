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Эти приборы нельзя выключать из сети ни при каких условиях, и вот почему

Эти приборы нельзя выключать из сети ни при каких условиях, и вот почему

Какие приборы нельзя выключать из розетки / Фото: Freepik

Некоторые приборы всегда должны быть включены, иначе они могут сломаться.

Какие устройства нельзя отключать от сети: советы экспертов

  • OLED-телевизор должен быть постоянно включен в розетку, иначе он долго не прослужит. Дело в том, что OLED-экрану нужно некоторое время, чтобы обновить пиксели. Если этот процесс постоянно прерывать, экран может просто "выгореть".
  • Струйный принтер также не следует выключать — достаточно нажать кнопку. При отключении устройства печатающая головка не перейдет в корректный режим ожидания, после включения принтер запустит цикл очистки, съедая чернила.
  • Wi-Fi-роутер. Эксперты не рекомендуют выключать прибор на ночь, чтобы не сбить настройки. Разработчики советуют перезагружать роутер не чаще одного раза в месяц. Если его выключить из розетки, это уже будет та же перезагрузка.

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