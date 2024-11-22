Эти приборы нельзя выключать из сети ни при каких условиях, и вот почему

Некоторые приборы всегда должны быть включены, иначе они могут сломаться.
Какие устройства нельзя отключать от сети: советы экспертов
- OLED-телевизор должен быть постоянно включен в розетку, иначе он долго не прослужит. Дело в том, что OLED-экрану нужно некоторое время, чтобы обновить пиксели. Если этот процесс постоянно прерывать, экран может просто "выгореть".
- Струйный принтер также не следует выключать — достаточно нажать кнопку. При отключении устройства печатающая головка не перейдет в корректный режим ожидания, после включения принтер запустит цикл очистки, съедая чернила.
- Wi-Fi-роутер. Эксперты не рекомендуют выключать прибор на ночь, чтобы не сбить настройки. Разработчики советуют перезагружать роутер не чаще одного раза в месяц. Если его выключить из розетки, это уже будет та же перезагрузка.
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