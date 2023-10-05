Эти прически состарят женщину после 40-ка: лучше о них забыть

У женщины после 40 лет начинается тот период в жизни, когда она расцветает и становится настоящей. Именно в сорок лет меняются ее жизненные ценности и ориентиры, изменения также претерпевают привычки и внешний вид. Женщины этого возраста особенно внимательно относятся к своей внешности, здоровью и красоте. И изменить стиль и прическу – это абсолютно нормальное желание. Но как не ошибиться с выбором стрижки, чтобы она подчеркивала лучшие черты внешности, а не прибавляла возраста? Рассказываем, о каких прически после 40 лучше забыть.

Какие прически старят женщину после 40: три худших варианта

Если вы хотите изменить свой стиль и сомневаетесь в выборе прически, здесь можно пойти двумя путями. Первый и самый легкий – посоветоваться со своим мастером, который поможет выбрать лучший вариант. Второй – самостоятельно выбрать несколько фотоснимков и прийти в салон с готовыми образцами. Но здесь стоит обратить внимание на те прически, которые точно не стоит делать, потому что они прибавят несколько лет.

Длинные прямые волосы

Какие прически старят женщин после 40-ка / Фото: pixabay.com

Локоны с возрастом теряют свой блеск, уже не такие густые и упругие, как в двадцать. Обычно после 40 цвет волос также становится тусклым, приходится постоянно его подкрашивать, что ослабляет структуру волос, и они теряют свою эластичность. Поэтому не стоит отпускать волосы, они уже не будут такими сияющими и ухоженными, как десять лет назад. Лучше регулярно ходить в салон и делать стрижки, которые формировали бы ваши локоны.

Каре с челкой

Какие прически старят женщин после 40-ка / Фото: pixabay.com

Это именно та стрижка, которая прибавляет возраст и стилисты отвечают на вопрос: почему так. Во-первых, эта стрижка обнажает шею, которая с возрастом меняется, кожа на ней не так упруга, поэтому сразу выдает количество лет. Во-вторых, челка «отрезает» часть лица, если женщина имеет круглое и полное лицо, то такая прическа визуально сделает его шире и придаст лишних килограммов. В-третьих, в глаза будут бросаться мимические морщинки в зоне глаз, так как челка будет привлекать внимание.

Прическа с начесом

Какие прически старят женщин после 40-ка / Фото: pixabay.com

Это тренд 90-х годов, но почему-то женщины иногда пользуются им до сих пор. С прической с начесом вы будете выглядеть несколько странно, если не сказать, что смешно. Если хотите сделать свои волосы объемными, лучше сделать стрижку, которая придаст естественный объем вашим волосам. Или использовать стайлеры, которые делают тонкие пряди объемными: пенки, муссы и лаки для волос.

Какой цвет старит женщин после 40-ка

Есть несколько оттенков, в которые не стоит краситься женщинам после 40 лет.

Какие прически старят женщин после 40-ка / Фото: Pexels

Пепельный. Такой способ перекрыть седину своих волос – довольно неудачен. Поскольку пепельный цвет подчеркнет все недостатки вашей кожи на лице. Поэтому если вы захотите выбрать такой цвет, здесь следует хорошо подумать.

Такой способ перекрыть седину своих волос – довольно неудачен. Поскольку пепельный цвет подчеркнет все недостатки вашей кожи на лице. Поэтому если вы захотите выбрать такой цвет, здесь следует хорошо подумать. Красно-рыжий. После 40 лет в макияже и уходе за волосами следует отдавать предпочтение естественным цветам и оттенкам. Все остальное будет только искажать вашу природную красоту. К таким цветам относится и рыжий. Если вы хотите выглядеть эффектно, можно посоветоваться со специалистами и предпочесть краски каштановых оттенков. Ибо рыжий цвет подчеркнет все недостатки на вашем лице – тусклость кожи и возрастные морщинки.

После 40 лет в макияже и уходе за волосами следует отдавать предпочтение естественным цветам и оттенкам. Все остальное будет только искажать вашу природную красоту. К таким цветам относится и рыжий. Если вы хотите выглядеть эффектно, можно посоветоваться со специалистами и предпочесть краски каштановых оттенков. Ибо рыжий цвет подчеркнет все недостатки на вашем лице – тусклость кожи и возрастные морщинки. Черный. Этот цвет также подпадает под табу для женщин, которым за сорок. Черный холодный оттенок придаст вам возраст, поэтому лучше обратить внимание на палитру теплых природных оттенков. Такие цвета подчеркнут привлекательность черт вашего лица и вы будете выглядеть эффектно.

Какие прически старят женщин после 40-ка / Фото: pixabay.com

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