Эти прически уже не модные летом 2025 года: чем их лучше заменить

Какие прически не модные летом 2025 года / © unsplash.com

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Хотя выражение “устаревшая прическа” может звучать резко, некоторые стили постепенно выходят из моды, уступая место более свежим, универсальным и удобным в повседневной жизни вариантам. Летний сезон вдохновляет на обновление — именно сейчас хочется легкости, естественности и минимальных хлопот с укладкой. Поэтому если вы планируете смену имиджа или визит к стилисту, следует знать, какие прически сегодня в топе.

Кремовый, а не “плюшевый” блонд

Теплые медово-золотистые оттенки блонда, известные как Teddy Bear Blonde, постепенно теряют свою привлекательность — вместо этого летом доминирует кремовый блонд. Этот оттенок выглядит светлее, чище и одновременно смелее. Особую популярность набирает вариация California blonde с мягким солнечным переливом и максимально естественным эффектом, что придает лицу свежести и подходит большинству женщин. Чтобы сохранить его идеальный тон, стоит регулярно пользоваться фиолетовым шампунем, который устраняет нежелательную желтизну и поддерживает сияние цвета.

Микробоб, а не удлиненный боб

Удлиненный боб (лоб) постепенно сдает позиции в моде — на его место возвращается смелый микробоб. Эта ультракороткая стрижка выглядит необычайно стильно и современно, легко подстраивается под разные образы — от сдержанного минимализма до непринужденной халатности. Идеальный выбор для лета: легкость в уходе, комфорт в жару и яркий акцент во внешности. Особый тренд сезона — микробоб с ровным срезом или с легкой текстурной растрепанностью, придающий прическе живости и естественности.

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Мягкая бахрома, а не массивная челка

Объемная челка, разделенная на две части, теряет актуальность — ей на смену приходит легкий, почти невесомый вариант, мягко окутывающий лицо. Такая челка идеально подходит летнему сезону: не отягощает образ, позволяет коже свободно дышать и создает ощущение легкости и естественности. Она визуально освежает, добавляет юности и не нуждается в сложной укладке. Придать ей форму и объем поможет простая сушка с круглой щеткой — без лишних усилий и с максимальным эффектом.

Низкий пучок, а не высокий хвост

Вместо классического высокого хвоста в модный фокус этим летом выходит низкий пучок — изящный, универсальный и удивительно стильный. Его особенно любят в парижском стритстайле, где ценится сочетание простоты и элегантности. Такая прическа подходит к любому образу — от офисного до романтического — и легко создается даже без особых навыков. Хотите мягкую халатность или идеально зачесанный вариант — оба решения актуальны. Низкий пучок сохраняет форму целый день и дарит образу изысканную завершенность.

Мягкие слои, а не ровный срез

Ровные, геометрически четкие срезы всегда остаются вне времени, и этим летом их вытесняют мягкие слоистые стрижки. Они придают волосам естественный объем, динамику и позволяют обходиться без сложной укладки. Особенно в тренде — легкие обрамляющие лицо слои, которые мягко подчеркивают черты и создавают непринужденный живой образ. Такой подход идеально подходит тем, кто стремится к легкости, натуральности и комфорту в ежедневном стиле.