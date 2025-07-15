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Эти прически уже не модные летом 2025 года: чем их лучше заменить
С наступлением лета особенно хочется перемен и свежести во внешности, и именно прическа становится той деталью, которая способна кардинально обновить образ. Сезон дарит множество актуальных решений, которые помогут придать волосам новое звучание. Несмотря на то, что классика всегда остается вне времени, существуют элегантные способы сделать прическу более современной и трендовой.
Хотя выражение “устаревшая прическа” может звучать резко, некоторые стили постепенно выходят из моды, уступая место более свежим, универсальным и удобным в повседневной жизни вариантам. Летний сезон вдохновляет на обновление — именно сейчас хочется легкости, естественности и минимальных хлопот с укладкой. Поэтому если вы планируете смену имиджа или визит к стилисту, следует знать, какие прически сегодня в топе.
Кремовый, а не “плюшевый” блонд
Теплые медово-золотистые оттенки блонда, известные как Teddy Bear Blonde, постепенно теряют свою привлекательность — вместо этого летом доминирует кремовый блонд. Этот оттенок выглядит светлее, чище и одновременно смелее. Особую популярность набирает вариация California blonde с мягким солнечным переливом и максимально естественным эффектом, что придает лицу свежести и подходит большинству женщин. Чтобы сохранить его идеальный тон, стоит регулярно пользоваться фиолетовым шампунем, который устраняет нежелательную желтизну и поддерживает сияние цвета.
Микробоб, а не удлиненный боб
Удлиненный боб (лоб) постепенно сдает позиции в моде — на его место возвращается смелый микробоб. Эта ультракороткая стрижка выглядит необычайно стильно и современно, легко подстраивается под разные образы — от сдержанного минимализма до непринужденной халатности. Идеальный выбор для лета: легкость в уходе, комфорт в жару и яркий акцент во внешности. Особый тренд сезона — микробоб с ровным срезом или с легкой текстурной растрепанностью, придающий прическе живости и естественности.
Мягкая бахрома, а не массивная челка
Объемная челка, разделенная на две части, теряет актуальность — ей на смену приходит легкий, почти невесомый вариант, мягко окутывающий лицо. Такая челка идеально подходит летнему сезону: не отягощает образ, позволяет коже свободно дышать и создает ощущение легкости и естественности. Она визуально освежает, добавляет юности и не нуждается в сложной укладке. Придать ей форму и объем поможет простая сушка с круглой щеткой — без лишних усилий и с максимальным эффектом.
Низкий пучок, а не высокий хвост
Вместо классического высокого хвоста в модный фокус этим летом выходит низкий пучок — изящный, универсальный и удивительно стильный. Его особенно любят в парижском стритстайле, где ценится сочетание простоты и элегантности. Такая прическа подходит к любому образу — от офисного до романтического — и легко создается даже без особых навыков. Хотите мягкую халатность или идеально зачесанный вариант — оба решения актуальны. Низкий пучок сохраняет форму целый день и дарит образу изысканную завершенность.
Мягкие слои, а не ровный срез
Ровные, геометрически четкие срезы всегда остаются вне времени, и этим летом их вытесняют мягкие слоистые стрижки. Они придают волосам естественный объем, динамику и позволяют обходиться без сложной укладки. Особенно в тренде — легкие обрамляющие лицо слои, которые мягко подчеркивают черты и создавают непринужденный живой образ. Такой подход идеально подходит тем, кто стремится к легкости, натуральности и комфорту в ежедневном стиле.