Эти продукты нельзя готовить в кастрюле из нержавеющей стали: советы профессиональных поваров

Нержавеющая сталь считается одним из самых популярных материалов для кухонной посуды. Она долговечна, не ржавеет и выглядит хорошо. Однако даже такой универсальный материал имеет ограничения. Некоторые продукты после приготовления в такой посуде могут потерять вкус, изменить текстуру или даже навредить самой посуде. Профессиональные повара знают эти нюансы и всегда учитывают их.

Кислые блюда с продолжительным приготовлением. Томаты, уксус, лимонный сок — продукты с высокой кислотностью. Если готовить их долго в кастрюле из нержавеющей стали, это может повлиять на вкус блюда. Оно приобретает легкий металлический привкус, особенно если посуда не самого высокого качества. Повара советуют использовать эмалированную или керамическую посуду для таких блюд, особенно если это соусы или тушеные блюда.

Молочные продукты. Молоко, сливки и соусы на их основе легко пригорают в посуде из нержавеющей стали. Это происходит из-за неравномерного распределения температуры, если посуда не имеет толстого дна. В результате блюдо портится, а кастрюлю затем сложно отчистить. Профессионалы рекомендуют либо постоянно помешивать такие блюда, либо использовать посуду с антипригарным покрытием.

Яйца и блюда из них. Яйца очень быстро прилипают к поверхности из нержавеющей стали, особенно если не соблюден температурный режим. Это касается омлетов, яичницы или даже варки яиц без достаточного количества воды. Чтобы избежать проблем, повара советуют использовать хорошо разогретую посуду и достаточное количество жира, или выбирать другой тип посуды.

Крупа без достаточного количества воды. Рис, гречка или другие крупы могут легко пригореть, если нарушены пропорции воды. Нержавеющая сталь не прощает ошибок: даже небольшая недостача воды приводит к пригоранию. Поэтому важно четко соблюдать рецептуру и контролировать процесс приготовления.