Эти продукты только испортят напиток: что ни в коем случае нельзя добавлять в кофе

Рассказываем, какие продукты лучше не добавлять в кофе, потому что они испортят вкус любимого напитка. Об этом пишет ресурс «Главред».

Кислые продукты. Кое-кто любит пить кофе с лимоном, но профессиональные баристы не рекомендуют сочетать напиток с цитрусовыми. Однако есть исключение — это апельсиновая цедра, которая сделает напиток более пикантным. Дело в том, что через кислые продукты могут свернуться молоко или сливки, которые часто добавляются в кофе.

Искусственные сливки также не подойдут для улучшения вкуса кофе. Эксперты говорят, что эти примеси содержат в своем составе гидрогенизированные растительные масла, различные загустители и другие химические составляющие, которые не очень полезны для здоровья.

Протеиновый порошок. Если вы употребляете протеиновый порошок, то не стоит совмещать его с кофе. Поскольку эта смесь превратит ароматный вкусный напиток в неприятную комковатую массу, которую просто будет невозможно пить.

Искусственные подсластители могут сделать кофе вкуснее, но за счет вреда для здоровья. К тому же, синтетические подсластители будут перебивать насыщенный вкус и аромат напитка.

Рисовое молоко. На сегодняшний день есть много разновидностей растительного молока — овсяное, миндальное, соевое. Такое молоко идеально сочетается с кофе, усиливая его вкус. Однако не стоит добавлять в напиток рисовое молоко, как отмечают эксперты, оно практически не имеет белка, поэтому будет плохо сбиваться.