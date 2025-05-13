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Эти продукты только испортят напиток: что ни в коем случае нельзя добавлять в кофе
Да, некоторые ингредиенты улучшают и раскрывают вкус кофе, но есть такие составляющие, которые не стоит добавлять в напиток, потому что они сделают его невкусным.
Рассказываем, какие продукты лучше не добавлять в кофе, потому что они испортят вкус любимого напитка. Об этом пишет ресурс «Главред».
Какие продукты нельзя добавлять в кофе, потому что они испортят его вкус
Кислые продукты. Кое-кто любит пить кофе с лимоном, но профессиональные баристы не рекомендуют сочетать напиток с цитрусовыми. Однако есть исключение — это апельсиновая цедра, которая сделает напиток более пикантным. Дело в том, что через кислые продукты могут свернуться молоко или сливки, которые часто добавляются в кофе.
Искусственные сливки также не подойдут для улучшения вкуса кофе. Эксперты говорят, что эти примеси содержат в своем составе гидрогенизированные растительные масла, различные загустители и другие химические составляющие, которые не очень полезны для здоровья.
Протеиновый порошок. Если вы употребляете протеиновый порошок, то не стоит совмещать его с кофе. Поскольку эта смесь превратит ароматный вкусный напиток в неприятную комковатую массу, которую просто будет невозможно пить.
Искусственные подсластители могут сделать кофе вкуснее, но за счет вреда для здоровья. К тому же, синтетические подсластители будут перебивать насыщенный вкус и аромат напитка.
Рисовое молоко. На сегодняшний день есть много разновидностей растительного молока — овсяное, миндальное, соевое. Такое молоко идеально сочетается с кофе, усиливая его вкус. Однако не стоит добавлять в напиток рисовое молоко, как отмечают эксперты, оно практически не имеет белка, поэтому будет плохо сбиваться.
Сироп без сахара. Сиропы также содержат кучу красителей и других химических элементов, крайне вредных для здоровья. Даже не содержащие сахара пользы точно не принесут. К тому же, они будут ухудшать, а не улучшать вкус кофе. Поэтому баристы рекомендуют использовать натуральные продукты, даже если там будет содержаться сахар.