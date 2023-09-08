Эти пять цветов лучше всего подходят для маленькой спальни в 2023 году: по мнению экспертов

Благодаря правильно выбранному цвету стен можно изменить внешний вид спальной комнаты. В каком цвете сделать маленькую спальню в 2023 году по мнению экспертов?

Какой самый лучший цвет для маленькой спальни? Подбирать оттенок в этом случае может быть достаточно сложно, даже для профессионалов. Когда дело доходит до того, как можно зрительно увеличить маленькую спальню, учитываются разные факторы. В частности, форма и размер пространства, доступность естественного освещения, его направление. В издании Homes&Gardens спросили мнение экспертов, какой цвет стен для маленькой спальной комнаты выбирать в 2023 году. И вот пять вариантов по выбору.

Цвета для маленькой спальни 2023 года: мнение профессионалов

Эта коллекция из пяти оттенков поможет вам подобрать правильный оттенок, избежать устаревших тенденций и сделать даже небольшую спальню дорогой по внешнему виду.

Нейтральные оттенки

Маленькая спальня в нейтральных цветах / Фото: Фото из открытых источников

Декор в нейтральных цветах, напоминающих мир природы, помогает придать спальне успокаивающий и нежный оттенок, особенно если помещение небольшое по размеру. Такая комната создаст особую связь с природой и будет смотреться современной не один год.

Насыщенный темно-зеленый

Насыщенный темно-зеленый оттенок / Фото: Фото из открытых источников

Такой оттенок напоминает лес, поэтому отличается успокаивающим эффектом. В такой спальне вам захочется создавать что-нибудь новое, вы будете лучше спать, чувствуя связь с природой. При этом дизайнеры интерьера считают темно-зеленым универсальным цветом, который можно использовать в разных схемах. Использование такого оттенка дарит чувство покоя, что очень важно для комнаты, где мы отдыхаем. Однако нужно быть крайне осторожными, чтобы не окружить себя слишком большим количеством зеленого или выбрать краску неправильного оттенка. Не забудьте добавить акценты цвета в темно-шоколадной или землистой окраске.

Полуночный черный для уютной среды

Какой цвет подобрать для маленькой спальни: полночерный / Фото: Фото из открытых источников

В течение веков спокойный черный цвет используется в дизайне интерьера. Он прекрасно гармонирует с другими оттенками и дает разные результаты. Несмотря на то, что большинство людей считают черный и темно-синий цвета, которые усиливают депрессию, на самом деле эти оттенки способны улучшить наше самочувствие. Поэтому даже для маленькой спальни можно выбирать темный цвет, чтобы придать комнате покоя и глубины.

Единение с природой благодаря прохладно синему оттенку

Спальня в прохладно синем оттенке / Фото: Фото из открытых источников

Если вы хотите создать успокаивающую атмосферу в спальной комнате, которая будет настраивать вас на ночной сон, присмотритесь к синему во всех его вариациях. Бледный голубой – цвет неба и безграничности моря. Но обязательно добавьте декор в других синих оттенках, которые являются более насыщенными. Так будет создаваться безупречный баланс.

Спокойствие чисто белого цвета

Спальня в белом цвете. / Фото: Фото из открытых источников

Для небольших помещений идея чистой белой спальни является идеальным вариантом. Отделка белым цветом создает как новое полотно, которое делает даже очень маленькие комнаты светлыми и просторными. Если вы решили выбрать для своей спальни белый цвет стен, добавьте немного текстуры. К примеру, разная плотность и переплетение тканей помогут немного "оживить" комнату, добавить тепла и визуального интереса. Чтобы избежать ощущения стерильности в белой комнате, эксперты советуют использовать эффект тактильности. К примеру, добавить ковер с высоким ворсом.

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