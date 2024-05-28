Эти пять фраз звучат только в здоровых отношениях: проверьте, есть ли они у вас с партнером

Говоря о здоровых отношениях, большинство из нас представляют доверие, понимание и уют. Но как их правильно распознать? В этом вам помогут фразы, которые вы говорите друг другу. Они подчеркивают доверие и взаимопонимание.

Я принимаю тебя таким (такой), каким (каков) ты есть

Это очень простая фраза, но говорим мы ее нечасто, а все потому, что нам очень тяжело принять партнера со всеми его недостатками. Иногда люди тратят годы на то, чтобы "перевоспитать" свою вторую половинку, тратя время и нервы. Однако, в конце концов, они все равно осознают, что здоровые отношения – это тогда, когда вам нравится человек, которого вы выбрали, целиком, без необходимости его менять.

Я счастлив (счастлива) рядом с тобой

В гармоничных отношениях очень важно заботиться о связи со своим партнером. Чаще мы просто закрываем глаза на все старания второй половинки сделать нас счастливыми, но сразу видим малейшую ошибку. Вывод: попробуйте почаще выражать положительные эмоции. Как только чувствуете счастье рядом со своим партнером, скажите об этом. Тогда растет вероятность, что вас будут пытаться радовать почаще.

Я тебе доверяю

Именно доверие в паре является основой всех оснований. Без нее отношения никогда не станут гармоничными. Хотя бывает сложно доверять близкому человеку, очень важно иногда услышать эту фразу. Она окрыляет и мотивирует стать лучшими, показывает, что для вас отношения это не пустой звук. Даже если в паре наблюдаются определенные проблемы с доверием, попробуйте начать с малого. Например, позволь партнеру взять на себя ответственность, не проверяй каждый раз его (ее) действия. Любые отношения строятся на доверии. И об этом важно помнить.

Давай обсудим наши цели и ожидания

Часто в парах начинаются проблемы тогда, когда партнеры преследуют разные цели или ждут определенных действий от своей второй половинки, о которых она даже не догадывается. Не надейтесь, что другой человек прочтет ваши мысли. Попытайтесь обсуждать все ожидания и цели, чтобы избежать недоразумений и ссор. А еще, говорят психологи, такие беседы помогают поддерживать связь и становиться ближе.

Я тебе помогу

В здоровых отношениях каждый из партнеров всегда может положиться на вторую половинку, получить от нее помощь. Не должно быть фразы: "это твои, а не мои проблемы". Предлагая свою помощь, вы показываете, что планируете разделить с близким человеком все моменты жизни: как положительные, так и отрицательные.

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