Эти пять комнатных растений защищают дом от нечистой силы, бедности и болезней

Какие комнатные растения защищают дом от негатива / © pexels.com

Реклама

С давних времен люди верили, что растения способны влиять не только на воздух в доме, но и на энергетику пространства. Наши бабушки внимательно выбирали цветы для дома, считая, что некоторые из них могут отгонять негатив, привлекать изобилие и оберегать семью от болезней. Многие придерживаются этих примет до сих пор, потому что на самом деле есть такие растения, которые имеют полезные свойства для микроклимата дома.

Какие комнатные растения считают природными оберегами от бедности, нечисти и болезней