Эти пять приложений на Android лучше удалить

Смартфон / © Associated Press

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Производители смартфонов часто устанавливают на телефоны приложения партнеров — чаще ради коммерческой выгоды.

Специалисты портала BGR назвали виды встроенных приложений и сервисов на Android, которые можно удалить с устройства без риска навредить его работе.

Пять таких категорий приложений

Samsung загружает приложения Things и Wearable, Motorola — Notifications, Google — YouTube Music и Google TV.

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Эксперты отметили, что производители Android-смартфонов нередко выпускают приложения, дублирующие программы, уже существующие в операционной системе. Например, у Samsung есть «Календарь Samsung», у OnePlus — My Files. Также на устройствах могут встречаться приложения от партнеров, за установку которых производитель получает вознаграждение.

Ранее мы писали о том, как через несколько минут освободить память на Android и не потерять важные данные. Больше об этом читайте в новости.

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