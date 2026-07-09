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Эти пять приложений на Android лучше удалить
Зачастую эти программы используются для рассылки рекламы, поэтому их призывают удалять немедленно.
Производители смартфонов часто устанавливают на телефоны приложения партнеров — чаще ради коммерческой выгоды.
Специалисты портала BGR назвали виды встроенных приложений и сервисов на Android, которые можно удалить с устройства без риска навредить его работе.
Пять таких категорий приложений
Samsung загружает приложения Things и Wearable, Motorola — Notifications, Google — YouTube Music и Google TV.
Эксперты отметили, что производители Android-смартфонов нередко выпускают приложения, дублирующие программы, уже существующие в операционной системе. Например, у Samsung есть «Календарь Samsung», у OnePlus — My Files. Также на устройствах могут встречаться приложения от партнеров, за установку которых производитель получает вознаграждение.
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