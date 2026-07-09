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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
66
Время на прочтение
1 мин

Эти пять приложений на Android лучше удалить

Зачастую эти программы используются для рассылки рекламы, поэтому их призывают удалять немедленно.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Смартфон

Смартфон / © Associated Press

Производители смартфонов часто устанавливают на телефоны приложения партнеров — чаще ради коммерческой выгоды.

Специалисты портала BGR назвали виды встроенных приложений и сервисов на Android, которые можно удалить с устройства без риска навредить его работе.

Пять таких категорий приложений

Samsung загружает приложения Things и Wearable, Motorola — Notifications, Google — YouTube Music и Google TV.

Эксперты отметили, что производители Android-смартфонов нередко выпускают приложения, дублирующие программы, уже существующие в операционной системе. Например, у Samsung есть «Календарь Samsung», у OnePlus — My Files. Также на устройствах могут встречаться приложения от партнеров, за установку которых производитель получает вознаграждение.

Ранее мы писали о том, как через несколько минут освободить память на Android и не потерять важные данные. Больше об этом читайте в новости.

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Дата публикации
Количество просмотров
66
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