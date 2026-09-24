Как привлечь удачу: слова для успеха / © www.freepik.com/free-photo

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В народе издавна верили, что слова обладают особой силой. То, что человек регулярно говорит, может влиять на его настроение, поведение и восприятие. Именно поэтому существовали слова, которые пытались чаще использовать в повседневной жизни, они ассоциировались с благосостоянием, достатком, любовью и приятными изменениями.

«Спасибо» — для приумножения всего хорошего

Слово «спасибо» традиционно связывают с благодарностью и изобилием. Оно помогает обратить внимание не на то, чего не хватает, а на то, что уже есть в жизни.

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Попробуйте каждый день сознательно благодарить за конкретные вещи: поддержку близкого человека, приятную встречу, хороший день или возможность заниматься любимым делом.

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«Можно» — чтобы позволить себе больше

«Можно» — слово, которое ассоциируется с внутренним разрешением. Часто человек сам ограничивает себя мыслями типа «у меня не получится», «мне нельзя» или «это не для меня».

Фраза «мне можно» помогает изменить этот внутренний диалог и легче решиться на новые действия.

«Верю» — для уверенности

Слово «верю» в народных представлениях связывается с надеждой и осуществлением задуманного. Его можно использовать как ежедневную афирмацию: «Я верю в свои силы» или «Я верю, что справлюсь».

Это не магическая формула, но положительное самовнушение может влиять на настроение и готовность действовать.

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«Любовь» — для тепла и гармонии

«Любовь» традиционно считается одним из сильнейших положительных слов. Оно напоминает о близких людях, заботе, принятии и приятных эмоциях.

Можно чаще говорить «люблю», когда это действительно чувствуете — близким, друзьям или даже себе.

«Успех» — чтобы настроиться на результат

Пятое слово — «успех». Его можно говорить утром перед важным делом или формулировать более конкретно: «Я готова к успеху».

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