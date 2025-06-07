Эти пять женских имен притягивают к своим обладательницам удачу и счастье: проверьте, есть ли среди них ваше

Какие женские имена притягивают удачу и счастье / © Pixabay

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Все эти имена несут в себе положительную энергетику. Если вы ищете, как назвать дочь, посмотрите предложенные варианты.

Мария

Это имя пришло к нам с древнеарамейского языка и переводится как “любимая”. Представительницы имени Мария часто жизнерадостны, дружелюбны, добры, готовы всегда прийти на помощь другим. Именно поэтому они увлекают людей, производят на них хорошее впечатление.

Жозефина

Французские корни этого имени можно перевести как “благословенная”. Часто это имя связывают с мужским Джозефом и Священным Писанием. Его владелицы сдержанны, но целенаправленны. Своим лучшим качеством они очаровывают людей вокруг. Жозефины остаются в памяти людей надолго, ведь очень харизматичны.

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Анастасия

Пришло к нам из древнегреческого языка и толкуется как “воскресение”, “бессмертная”. В современном мире Анастасию можно описать как мечтательную девушку, требующую к себе много внимания. Но именно благодаря этим качествам он и получает все, о чем мечтает. С новыми людьми легко находит общий язык. Анастасия трудолюбива, волева, до конца отстаивает свое мнение.

Агата

Еще одно древнегреческое имя, которое можно перевести как “хорошая”, “добрая”. Его представительницы всегда отличаются настойчивостью и стойкостью, благодаря которым они получают все, что хотят. У Агаты сильно развито чувство справедливости, а потому она никогда не откажется от своих обещаний. Благодаря оптимизму и позитиву сплачивают вокруг себя людей.

Мирослава

А это имя уже имеет славянское происхождение, оно толкуется как “приносящая славу и мир”. Женщина с таким именем спокойная, здравомыслящая, неконфликтная. Если у нее в жизни появляется проблема, она решает ее мирным путём. А еще Мирослава целеустремленная и настойчивая, поэтому любые задачи выполняет быстро и качественно.