Эти растения не подходят для маленького сада: они занимают много места и могут вредить другим

Какие растения посадить на маленьком участке / © unsplash.com

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На сайте Martha Stewart эксперты советуют избегать некоторых растений в малых садах, чтобы добиться наилучших результатов. Важно знать, какие виды следует обходить, чтобы не потерять пространство и не ухудшить условия для других растений.

Сирень

Сирень известна своими красивыми цветами, но из-за своих больших размеров может стать проблемой для малых садов. Эти кусты нуждаются в регулярной обрезке, а карликовый вариант, хоть и более компактный, также может занимать значительную площадь.

Ива

Ива имеет очень развитую корневую систему, что может повредить асфальт или дорожки. Она также требует много влаги, а ее корни могут препятствовать росту других растений и даже разрушать структуры во дворе.

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Мята

Мята — популярное растение для кухонного сада, но его следует выращивать в контейнерах.

Бамбук

Если вы хотите его выращивать, выбирайте сорта, не имеющие инвазивных свойств.

Кипарис

Кипарис быстро растет и может достигать высоты почти в 20 метров. Он занимает много пространства, а также тяжел для ухода из-за сложности контролировать его болезни.

Туя

Туя, подобно кипарису, быстро растет и нуждается в много пространстве, поэтому не подходит для малых садов. Рекомендуется выбирать более компактные хвойные породы.

Жимолость

Жимолость, в свою очередь, растет очень быстро и может полностью опутать стены или другие структуры во дворе.