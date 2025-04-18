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Эти растения не подходят для маленького сада: они занимают много места и могут вредить другим
Маленькие дворы могут стать прекрасными зонами для растений, если правильно подобрать культуры. Однако некоторые из них могут занимать чрезмерно много пространства или даже отрицательно влиять на другие растения.
На сайте Martha Stewart эксперты советуют избегать некоторых растений в малых садах, чтобы добиться наилучших результатов. Важно знать, какие виды следует обходить, чтобы не потерять пространство и не ухудшить условия для других растений.
Сирень
Сирень известна своими красивыми цветами, но из-за своих больших размеров может стать проблемой для малых садов. Эти кусты нуждаются в регулярной обрезке, а карликовый вариант, хоть и более компактный, также может занимать значительную площадь.
Ива
Ива имеет очень развитую корневую систему, что может повредить асфальт или дорожки. Она также требует много влаги, а ее корни могут препятствовать росту других растений и даже разрушать структуры во дворе.
Мята
Мята — популярное растение для кухонного сада, но его следует выращивать в контейнерах.
Бамбук
Если вы хотите его выращивать, выбирайте сорта, не имеющие инвазивных свойств.
Кипарис
Кипарис быстро растет и может достигать высоты почти в 20 метров. Он занимает много пространства, а также тяжел для ухода из-за сложности контролировать его болезни.
Туя
Туя, подобно кипарису, быстро растет и нуждается в много пространстве, поэтому не подходит для малых садов. Рекомендуется выбирать более компактные хвойные породы.
Жимолость
Жимолость, в свою очередь, растет очень быстро и может полностью опутать стены или другие структуры во дворе.