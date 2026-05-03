Эти растения притягивают клещей, как магнит: их лучше избегать

Весна — это не только возвращение тепла, но и активность клещей. / © Pixabay

Реклама

Клещи давно ассоциируются с лесной местностью, однако в последнее время их все чаще встречаются в городских парках, на частных участках и даже в собственных садах.

Растения, привлекающие клещей

Высокая трава — наиболее типичное убежище для клещей. Они могут оставаться там в поисках жертвы, ожидая контакта с человеком или животным.

Плющ, барвинок и другие почвопокровные растения — они создают влажную и затененную среду, в которой клещи могут долго сохранять активность перед укусом.

Реклама

Папоротник — его густые заросли хорошо удерживают влагу, привлекающую клещей.

Кусты ежевики, бузины и орешника — они часто растут в садах, где обеспечивают идеальное укрытие для паразитов.

Также клещей привлекают кустовые розы.

Эти паукообразные активны с ранней весны до поздней осени и могут быть опасными как для людей, так и для домашних животных, перенося такие болезни, как болезнь Лайма, клещевой энцефалит и бабезиоз.

Реклама

Чтобы уменьшить риск появления клещей, важно создать условия, которые им не подходят. В случае высокой травы, ее кошение поможет избавиться от клещей. Также следует прореживать кусты, чтобы они не задерживали влагу и создавали тень.

Раньше мы писали о том, где и когда можно наткнуться на клеща. Более подробно читайте в новости.

Новости партнеров