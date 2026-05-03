- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 766
- Время на прочтение
- 1 мин
Эти растения притягивают клещей, как магнит: их лучше избегать
Владельцы садов часто не подозревают, что кроме высокой травы, клещи любят прятаться в кустах, папоротниках и вьющихся растениях, создающих идеальный микроклимат для их размножения.
Клещи давно ассоциируются с лесной местностью, однако в последнее время их все чаще встречаются в городских парках, на частных участках и даже в собственных садах.
Растения, привлекающие клещей
Высокая трава — наиболее типичное убежище для клещей. Они могут оставаться там в поисках жертвы, ожидая контакта с человеком или животным.
Плющ, барвинок и другие почвопокровные растения — они создают влажную и затененную среду, в которой клещи могут долго сохранять активность перед укусом.
Папоротник — его густые заросли хорошо удерживают влагу, привлекающую клещей.
Кусты ежевики, бузины и орешника — они часто растут в садах, где обеспечивают идеальное укрытие для паразитов.
Также клещей привлекают кустовые розы.
Эти паукообразные активны с ранней весны до поздней осени и могут быть опасными как для людей, так и для домашних животных, перенося такие болезни, как болезнь Лайма, клещевой энцефалит и бабезиоз.
Чтобы уменьшить риск появления клещей, важно создать условия, которые им не подходят. В случае высокой травы, ее кошение поможет избавиться от клещей. Также следует прореживать кусты, чтобы они не задерживали влагу и создавали тень.
Раньше мы писали о том, где и когда можно наткнуться на клеща. Более подробно читайте в новости.