Эти растения способны сделать самую бедную почву рыхлой и плодородной: их обязательно надо посадить

Весна — лучшее время, чтобы позаботиться о земле на своем огороде. Если почва стала твердой, обедневшей или потеряла свою структуру, ее можно оживить без химических удобрений или сидератов. Некоторые культуры и цветы обладают уникальными свойствами: они разрыхляют землю своими корнями, обогащают питательными веществами, восстанавливают микрофлору и привлекают дождевых червей. Достаточно посадить эти культуры в правильное время — и даже тяжелая почва станет рыхлой и плодородной без лишних усилий.

Календула — настоящий подарок для земли. Ее корни выделяют вещества, которые оздоравливают почву и улучшают ее структуру. После отцветания зеленая масса растения быстро перегнивает, обогащая землю органикой. Растение отпугивает часть грунтовых вредителей и делает землю более легкой и воздухопроницаемой.

Настурция не только украшает грядки, но и отлично разрыхляет поверхностный слой почвы. Она помогает бороться с нехваткой микроэлементов, привлекая полезных насекомых и улучшая естественный баланс микрофлоры. После сезона настурцию можно заложить в землю, она быстро перегнивает, делая почву более плодородной и мягкой.

Чеснок работает как природный антисептик для земли. Его корневая система очищает почву от болезнетворных бактерий и грибков, делает землю более безопасной для других огородных культур. Кроме того, чеснок после уборки оставляет почву более структурированной и свободной от избыточной влаги.

Фасоль и другие бобовые. На обедневшей почве можно смело сажать фасоль, она не только дает урожай, но и улучшает почву. Ее корни работают глубоко, разрыхляя твердую землю. Бобовые накапливают азот в корневых узелках, поэтому после их выращивания грядка становится значительно более питательной. На таких участках потом отлично растут огурцы, кабачки, капуста и зелень.

Гладиолусы. Не всем известно, что гладиолусы способны заметно улучшить структуру почвы. Их корни активно прорастают в глубоких слоях земли, делая ее более легкой и создавая каналы для воздуха. После выкапывания клубней почва становится рыхлой и хорошо пропускает влагу, поэтому становится идеальной для осенних или последующих весенних посадок.