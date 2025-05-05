Эти растения запросто выгонят тлю из вашего сада: посейте их вокруг стволов деревьев

Что посадить под деревом от тли / © unsplash.com

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В борьбе с тлей вам понадобится надежный природный союзник, способный не только эффективно отпугивать вредителя, но и способствовать оздоровлению и экологическому балансу вашего сада.

Чтобы плодовые деревья оставались крепкими и защищенными от нашествия тли на протяжении всего сезона, стоит сделать ставку на естественных защитников — божьих коровок.

Чтобы в вашем саду поселилось больше божьих коровок, важно создать для них комфортную среду. Один из самых результативных способов — высадить растения, которые естественно привлекают этих полезных насекомых.

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Настоящим фаворитом в этом вопросе являются васильки. Они завоевали популярность среди садоводов благодаря способности притягивать божьих коровок. Лучше сажать их в хорошо освещенных уголках, хотя эти цветы прекрасно чувствуют себя и в полутени. Чтобы усилить эффект, размещайте васильки вблизи стволов деревьев или культур, которые часто страдают тлей — именно там божьи коровки будут самыми полезными.

Кроме васильков, прекрасным дополнением к саду станут космея и пряные травы — в частности петрушка, укроп, мята и кинза. Они не только придают декоративности и свежести участку, но и благодаря насыщенным ароматам активно отпугивают вредителей, усиливая естественную защиту растений.

Следует помнить: даже самые полезные растения не смогут эффективно действовать, если вы регулярно применяете химические средства. Инсектициды, хоть и уничтожают тлю, одновременно вредят божьим коровкам и другим полезным насекомым. Итак, используйте их только в крайних случаях, чтобы не нарушить естественное равновесие в вашем саду.