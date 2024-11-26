Эти семена обязательно нужно хранить в холодильнике до весны, иначе они не прорастут

Опытные хозяева кладут семена в декабре в холодильник, там они набираются сил и укрепляют защитные свойства от различных заболеваний.

В природной среде семена зимуют в почве, это крайне необходимо для дальнейшего роста и развития будущего растения. Если посадочный материал куплен или собран самостоятельно, обычно он не подвергается холодной обработке, необходимой для его закаливания. Поэтому опытные хозяева, как пишет ресурс Ukr.Media, пользуются холодильником или балконом. Там семена хранятся до самой весны.

Для каких семян обработка холодом будет максимально полезна

Цветы. Флоксы, аквилегия, аризема, анемона, горечавка, многолетний дельфиниум, купальница, лаванда, рутвица, клематис, княжик, многолетняя фиалка, морозник, альпийский звонок, ирис, примула, прострел.

Флоксы, аквилегия, аризема, анемона, горечавка, многолетний дельфиниум, купальница, лаванда, рутвица, клематис, княжик, многолетняя фиалка, морозник, альпийский звонок, ирис, примула, прострел. Лекарственные травы. Мята, алтея, кровохлебка, ромашка аптечная, сурепица.

Мята, алтея, кровохлебка, ромашка аптечная, сурепица. Овощные культуры. Подержать в холоде в течение 2-3 месяцев перед посевом нужно щавель и некоторые сорта зеленого лука.

Подержать в холоде в течение 2-3 месяцев перед посевом нужно щавель и некоторые сорта зеленого лука. Семена декоративных кустов – туи, кипарисовика и можжевельника. В разы лучше растут семена ежевики, если их выдержать в холоде.

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