Эти шесть ошибок во время уборки пылесосом портят технику и делают ваш дом грязнее

Какие ошибки совершают почти все при уборке пылесосом / © Фото из открытых источников

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Пылесос — важный инструмент для уборки, но неправильное его использование может повредить как пол, так и само устройство. Чтобы добиться наилучших результатов, нужно избегать поспешной уборки.

Быстрое движение пылесосом не позволяет собрать всю пыль и загрязнение, поэтому лучше потратить больше времени на каждый участок для качественной очистки, особенно на коврах и других труднодоступных местах.

Пылесос требует регулярного ухода

Невыполнение регулярного ухода за пылесосом, например загрязненные фильтры, переполненный мешок или обмотанный волосами ролик, значительно снижает его эффективность. Это может привести к перегреву и даже ломанию техники. Чтобы избежать таких проблем, важно часто очищать фильтры, контейнеры и щетки. Только тогда ваш пылесос будет работать должным образом и прослужит подольше.

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Пылесосить только в одну сторону

При уборке пылесосом не следует ограничиваться только одним направлением движения. Чтобы добиться лучшего результата, особенно на коврах с длинным ворсом, нужно перемещать пылесос в разные стороны. Это позволяет более эффективно собирать пыль, которая оседает глубже в ворсе, и обеспечивает более качественную очистку.

Не использовать насадки

Правильный выбор насадок для пылесоса является ключевым для эффективной уборки. К примеру, жесткая щетка может повредить деликатные полы, а насадка без ворса не способна хорошо очистить ковер. Для достижения наилучших результатов важно использовать подходящие насадки для каждого типа поверхности.

Пылесосить только тогда, когда грязь уже заметна

Не стоит использовать пылесос только тогда, когда грязь уже очевидна. Пыль, шерсть и другие загрязнители накапливаются ежедневно, и даже когда они не видны, они могут нанести вред. Регулярная уборка 1-2 раза в неделю обеспечивает поддержание чистоты без труда.

Не убирать мягкую мебель

Также не забывайте очищать мягкую мебель — диваны, кресла и матрасы накапливают пыль так же, как и пол. Использование специальной насадки для мягких поверхностей значительно уменьшает количество пыли дома.

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Постоянное использование пылесоса на максимальной мощности

Кажется, что когда пылесос работает на полной мощности, дом мгновенно приобретает идеальную чистоту. Однако привычка постоянно использовать его на высоких оборотах может привести к быстрой порче двигателя, что потребует его замены, а это уж больно ударит по бюджету.

Для некоторых вещей, как ковры или мягкая мебель, действительно лучше применять повышенную мощность. Однако для гладких поверхностей пылесос вполне сможет справиться и в стандартном режиме.