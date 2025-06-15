Что нельзя делать в доме во время грозы / © Unsplash

Реклама

Не следует открывать окна

В первую очередь потому, что существует такое явление как шаровая молния, которая может залететь в дом через приоткрытое окно. Особенно если на улице еще и гуляет сильный ветер. А еще обычная молния может разрядиться у самого окна, из-за чего запросто вспыхнут шторы. Кстати, молния может проникнуть даже в дом с закрытыми окнами, через розетки, выключатели и т.д. Конечно, шанс достаточно низкий, но он существует. Шаровая молния имеет вид светящегося шара может иметь диаметр от нескольких сантиметров до метра и даже больше. Даже маленькая имеет разрушительную силу. Если вы все-таки столкнулись с таким явлением, лучше не совершать резких движений. Затайте дыхание и медленно, сантиметр за сантиметром покиньте помещение.

Приборы нельзя держать включенными в электросеть

Разряд молнии может без особых проблем вывести их из строя. Ей достаточно ударить по линии электропередач, из-за чего произойдет немедленный скачок напряжения. Молния может сжечь даже те приборы, которые выключены, если их шнур не извлечен из розетки.

Но выключать приборы именно во время грозы тоже неправильно.

Если гроза уже кипит вокруг, нельзя начинать выключать электроприборы из сети, сделать это нужно еще тогда, когда вы увидели молнию вдали и услышали первый грохот грома. Почему? Все очень просто – вы можете взяться за проволоку голыми руками и получить удар током.

Реклама

Не стоит касаться металлических предметов

Они привлекают молнии особенно сильно. От таких предметов вас запросто может сильно ударить током. Поэтому лучше не стоять рядом с газовыми трубами или батареями, когда на улице страшная непогода.

Не рекомендуется во время грозы принимать душ или мыть посуду

Молния, ударившая в дом или даже разрядившаяся в нескольких метрах от него, может распределиться в том числе водопроводными трубами. Поэтому вас тоже может ударить стумом от сантехники. Помните, что вода является хорошим проводником, поэтому во время любых водных процедур можно сильно пострадать.

Не разговаривайте по мобильному телефону

Часто можно услышать, как молния ударила в разговаривающего по телефону человека. Хотя некоторые считают, что сигнал во время грозы часто отсутствует или очень слаб, чтобы с кому-то звонить, лучше не рисковать своей жизнью и здоровьем. Мобильные телефоны содержат металлические детали, вполне могут привлечь разряд молнии. Лучше даже не держать его в руках. А если вы находитесь на улице, выключите телефон на время грозы.

Читайте также:

Реклама