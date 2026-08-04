Эти симптомы во время жары могут быть смертельно опасными: врач призвала действовать немедленно

Жара / © Credits

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Судороги, дезориентация и обмороки во время жары являются признаками опасного состояния, требующего немедленного вызова скорой помощи. В то же время, в случае легкого перегрева пострадавшему можно помочь самостоятельно, однако медикаменты давать строго запрещено.

Об этом в эфире «День.LIVE» сообщила семейный врач Александра Мельничук.

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Как отметила семейный врач Александра Мельничук, если человек лишь слегка перегрелся и при этом не терял сознание, у него нет судорог или проблем с координацией, ему можно помочь самостоятельно. Для этого следует сначала перенести ее в прохладное место, снять лишнюю одежду и охладить тело с помощью воды — протереть или сбрызнуть ее.

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По словам врача, если человек в сознании, нормально дышит и может глотать, дайте ему прохладной воды. Никаких лекарств давать нельзя — это запрещено. После помощи просто понаблюдайте за человеком, ведь отдых в прохладном месте обычно быстро ставит на ноги.

«Если все-таки у человека есть нарушения сознания, судороги, нарушения координации, то это уже неотложное медицинское состояние, которое требует вызова экстренной бригады помощи или обращения в приемное отделение. То есть это уже нуждается именно в медицинской помощи. И здесь уже работают общие правила: осмотра и сердечно-легочной реанимации», — объяснила семейный врач.

В ситуациях, когда человек упал в обморок, следует провести краткий осмотр, немедленно вызвать скорую помощь и контролировать состояние пострадавшего до приезда медицинских работников.

Напомним, летняя жара заставляет кондиционер работать почти без передышки, а счета за электроэнергию постоянно растут. Однако хорошая новость заключается в том, что сделать квартиру или дом более комфортным можно и без дорогостоящего ремонта или новой техники.

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