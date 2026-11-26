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Высокий уровень классического интеллекта (IQ) еще не означает, что человек способен подобрать правильные слова в споре или поддержать друга. За это отвечает эмоциональный интеллект (EQ), об уровне которого часто свидетельствуют привычные высказывания в повседневном общении.

Об этом пишет Frankfurter Rundschau.

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Как распознать низкий эмоциональный интеллект

По словам исследователя эмоций, автора и эксперта по мимике и языку тела Дирка Айлерта, сделать вывод о низком EQ только по одному случайному предложению невозможно.

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Нет отдельных предложений, которые могли бы достоверно определить «низкий EQ». Психологическая диагностика не работает так просто», — отметил Айлерт.

Он добавил, что из-за стресса каждый иногда может сказать что-то необдуманное, резкое или неуместное. А гораздо больше о человеке говорят фразы, которые он повторяет постоянно.

Эксперт объяснил, что они подсказывают, какие именно эмоциональные навыки человеку еще предстоит развить. В своей модели C-FEP он выделяет четыре основных направления работы с эмоциями, по которым можно проследить типичные изречения.

1. Неумение распознавать и называть собственные чувства

Первое направление показывает, как хорошо человек понимает свое внутреннее состояние. Исследователь отметил, что научные данные свидетельствуют: нам очень важно уметь точно различать свои чувства, а не просто испытывать их примерно.

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Когда человеку постоянно сложно выразить стыд, гнев, разочарование, истощение или тревогу, он использует размытые формулировки типа «Я просто плохо себя чувствую» или «Я не имею представления, что со мной не так». Также на нехватку самосознания указывает фраза «Я не эмоционален».

«Эмоциональные процессы являются основополагающими для нашей человечности. Поэтому вопрос не столько в том, имеем ли мы эмоции, сколько в том, насколько хорошо мы можем их воспринимать и сознательно классифицировать», — подчеркнул Айлерт.

2. Обесценивание чувств других людей

Вторая сфера охватывает восприятие чужих переживаний. Когда в ответ на эмоции собеседника раздаются фразы «Не будь такой драматичной», «Ты слишком чувствительна» или «Это не повод грустить», его реакцию приговаривают к попытке понять причину.

По словам эксперта, чувства не имеют единой объективной нормы, а один и тот же триггер вызывает у разных людей разные реакции.

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«С другой стороны, взгляд на ситуацию начинается с вопроса: что может повлечь за собой такую значимость этой ситуации для этого человека именно сейчас?» — объяснил исследователь.

Он также подчеркнул, что соболезнование не означает согласия. Можно понять, почему другой человек испытывает определенные чувства, даже не разделяя его оценки ситуации или поведения.

3. Сложности с контролем и регулированием эмоций

Третье направление определяет, управляет ли человек своими эмоциями, чувства ли полностью контролируют его поведение. При слабой эмоциональной регуляции человек склонен переводить вину за собственное состояние в окружение — в спорах это проявляется во фразе «Ты меня злишь».

«Конечно, поведение другого человека может вызвать эмоцию. Но решающее значение имеет то, как я со временем справляюсь», — отметил Айлерт.

Признаком недостатка саморегуляции может быть и утверждение «Я должен немедленно выразить это», если каждое чувство требует мгновенной реакции. «Быть эмоционально компетентным означает ни подавлять эмоции, ни всегда действовать немедленно», — заметил специалист, добавив, что ключевым является умение реагировать в соответствии с обстоятельствами.

4. Проявление чувств без оглядки на то, как это затронет окружение

Четвертая сфера касается того, как человек доносит свои чувства другим. Такие изречения, как «Я всегда говорю то, что думаю» или «Я такой, который есть», часто используют для снятия с себя ответственности за сказанное.

Так же человек, который неудачно пошутил над кем-то и оправдывается словами «Это была просто шутка», сосредотачивается только на собственных намерениях, игнорируя реакцию собеседника.

«Эмоциональная выразительность не означает меньшей ясности, а скорее ясности плюс социальной совместимости», — подытожил эксперт.

Низкий эмоциональный интеллект — это не навсегда. Эти навыки можно развить, если обращать внимание на свои обычные фразы и учиться внимательно слушать не только других, но и самого себя.

Напомним, ученые назвали занятия, которые помогают бороться со стрессом и могут влиять на долголетие.

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