Эти слова обрекают на несчастья и поражения: никогда не говорите себе такие фразы

Слова обладают мощной силой, ведь они формируют наши мысли, настроение и даже судьбу. Поэтому следует пристально следить за тем, как мы разговариваем с собой. Часто мы даже не замечаем, как каждый день повторяем фразы, программирующие нас на поражения, потери и несчастья. Рассказываем, какие слова нужно забыть навсегда, если вы хотите сохранить уверенность в себе, спокойствие и жизненную энергию.

«У меня ничего не получится». Эта фраза сразу блокирует желание пробовать что-либо изменить в своей жизни. Если вы не даете себе шанс, то даже не начнете действовать. Вместо этого лучше говорить: «Я попробую», «Я сделаю все, что в моих силах».

«Я никому не нужен/не нужна». Такие мысли — это результат эмоционального истощения. Повторяя их, вы обрекаете себя на одиночество.

«Я заслуживаю наказания». Самообвинение только разрушает самооценку. Никто не идеален, каждый имеет право на ошибку, но также на прощение и движение вперед.

«Я слишком стар/стара для этого». Согласно мировой статистике, по-настоящему успешными и счастливыми становятся люди, которым уже за 60. Поэтому не ограничивайте себя, дайте себе шанс на что-то новое и прекрасное.