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Эти слова обрекают на несчастья и поражения: никогда не говорите себе такие фразы
Будьте внимательны к тому, как вы с собой разговариваете, негативные слова обладают способностью становиться самореализуемыми предсказаниями. Вместо того чтобы критиковать, научитесь себя поддерживать.
Слова обладают мощной силой, ведь они формируют наши мысли, настроение и даже судьбу. Поэтому следует пристально следить за тем, как мы разговариваем с собой. Часто мы даже не замечаем, как каждый день повторяем фразы, программирующие нас на поражения, потери и несчастья. Рассказываем, какие слова нужно забыть навсегда, если вы хотите сохранить уверенность в себе, спокойствие и жизненную энергию.
Какие слова нельзя говорить себе, чтобы оставаться счастливыми
«У меня ничего не получится». Эта фраза сразу блокирует желание пробовать что-либо изменить в своей жизни. Если вы не даете себе шанс, то даже не начнете действовать. Вместо этого лучше говорить: «Я попробую», «Я сделаю все, что в моих силах».
«Я никому не нужен/не нужна». Такие мысли — это результат эмоционального истощения. Повторяя их, вы обрекаете себя на одиночество.
«Я заслуживаю наказания». Самообвинение только разрушает самооценку. Никто не идеален, каждый имеет право на ошибку, но также на прощение и движение вперед.
«Я слишком стар/стара для этого». Согласно мировой статистике, по-настоящему успешными и счастливыми становятся люди, которым уже за 60. Поэтому не ограничивайте себя, дайте себе шанс на что-то новое и прекрасное.
«Мало, что я хочу». Нельзя игнорировать свои потребности и мечты. Тем самым вы нарушаете свои личностные границы и позволяете делать это другим. Если вы не будете ставить в центр своей жизни себя, то будете обслуживать чужие желания. Заботьтесь об удовлетворении своих потребностей и всегда помните, что на первом месте должны быть только вы.
Что говорить себе вместо отрицательных фраз
Я имею право на ошибку.
Я учусь и развиваюсь.
У меня есть сила справиться с любыми трудностями.
Я открыт/открыта к новому.
Я ценен/ценна вне зависимости от обстоятельств.